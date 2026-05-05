Pierwsze kroki w inwestowaniu? Zacznij od Inteligencji finansowej

Jak zbudować portfel inwestycyjny? Od jakiej kwoty zacząć? Czym są PPK i komu ufać na rynku finansowym? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą topowi eksperci podczas konferencji Inteligencja finansowa, która odbędzie się 13 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy.

Inteligencja finansowa to całodniowa konferencja o inwestowaniu i finansach osobistych. Tegoroczną edycję organizuje Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club przy wsparciu KNRK Hossa ProCapital.

Konferencja została stworzona jako klucz do świadomego poruszania się po rynku finansowym. Prelegenci pokażą, jak w praktyce wygląda podejmowanie zyskownych decyzji oraz jakie czynniki na nie wpływają. To idealna okazja na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem i świetny pierwszy krok do długoterminowej budowy majątku. Organizatorzy zachęcają do udziału w szczególności studentów oraz osoby stawiające pierwsze kroki w świecie inwestowania. Każdy jednak znajdzie podczas wydarzenia coś dla siebie. Przygotowane zostały również bardziej zaawansowane tematy, takie jak np. psychologia inwestowania.

Co na was czeka?

Prelekcje przygotowali najlepsi specjaliści od inwestowania i finansów. Wystąpią między innymi:

Tomasz Jaroszek (Doradca.tv)

Szymon Machalica (strefainwestorow.pl)

Maciej Samcik (Subiektywnie o Finansach)

Alina Nieplowicz (PFR Portal PPK)

Ewa Zakrzewska ( Girls Money Club )

) Albert Rokicki (Longterm)

Na uczestników czekają prelekcje, panele dyskusyjne oraz konkurs z nagrodami. Na zakończenie zaplanowano także przestrzeń na networking oraz afterparty.

Prelegenci poruszą m.in. tematykę inwestowania długoterminowego, nadchodzących trendów na rynku, inwestowania małych kwot oraz tego, jak świadomie zbudować swój pierwszy portfel inwestycyjny. To doskonały wstęp do przygody z inwestowaniem, a dla bardziej doświadczonych – szansa na uniknięcie finansowych pułapek.

Kiedy i gdzie?

Konferencja odbędzie się 13 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w sali 113Z. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10, a zakończenie oraz początek afterparty – na 20:30.

