Pierwszy rok kadencji Trumpa: cła, inflacja i deficyty. Jak prezydent USA trzęsie gospodarką
Prezydent USA burzliwie rozpoczął nową kadencję u sterów. Nie ziściły się obawy o recesję, ale inflacja pozostaje podwyższona również ze względu na wprowadzone przez administrację cła. Kluczowe są jednak posunięcia Trumpa, jeśli chodzi o (nie)ład instytucjonalny. Zagrożeniem dla światowych rynków jest podważanie niezależności Fedu.
20.01.2026, 05:48
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w pierwszym roku drugiej kadencji Donalda Trumpa kształtowały się kluczowe wskaźniki makroekonomiczne USA: wzrost PKB, inflacja, deficyt i dług publiczny.
- Jaką rolę w polityce gospodarczej odegrały cła – jakie były ich polityczne i społeczne źródła oraz jakie konsekwencje przyniosły dla cen, rynków i niepewności.
- Dlaczego zmiany instytucjonalne i relacje między władzą wykonawczą a Rezerwą Federalną są dziś największym ryzykiem dla długoterminowej stabilności gospodarczej USA.