Kategorie artykułu: Społeczeństwo Sport
Piłkarska pasja Zohrana Mamdaniego. Jak burmistrz angażuje Nowy Jork w organizację mundialu
Gdy w listopadzie ubiegłego roku oczy całej Ameryki zwróciły się ku Nowemu Jorkowi, tamtejszy wyścig o fotel burmistrza zakończył się nieoczywistym rozstrzygnięciem. Zohran Mamdani został pierwszym muzułmaninem na czele tej metropolii. Co ma to wspólnego z piłką nożną?
25.06.2026, 04:45
Zohran Mamdani podczas gry w Central Parku. Fot. Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie mundialowe wspomnienie Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, uważa za najbardziej bolesne.
- W jaki sposób angażuje się w organizację tegorocznego mundialu.
- Którego piłkarza wskazuje jako inspirację dla mieszkańców Nowego Jorku i całego społeczeństwa.