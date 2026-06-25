Piłkarska pasja Zohrana Mamdaniego. Jak burmistrz angażuje Nowy Jork w organizację mundialu

Życiorys 34-latka intryguje na każdym kroku. Urodził się w Ugandzie jako syn profesora akademickiego i kobiety o indyjskich korzeniach związanej z branżą filmową. Amerykańskie obywatelstwo otrzymał dopiero w 2018 r. Choć w USA mieszka od wczesnego dzieciństwa, jego wielką pasją od zawsze pozostawał futbol. Teraz, gdy Stany Zjednoczone współorganizują mistrzostwa świata, Mamdani pod względem działań promocyjnych wyprzedził pozostałych włodarzy amerykańskich miast-gospodarzy.

Piłkarską pasją zaraził go wujek, który przed laty zabrał go na mecze londyńskiego Arsenalu. Młody Zohran zachwycił się finezyjnym stylem drużyny Arsène’a Wengera i do dziś pozostaje wierny „Kanonierom”.

From @TheAthleticFC: Zohran Mamdani, the mayor of New York City and a long-time supporter of Arsenal, writes about what it means to see Arsenal win the Premier League trophy and his hopes for Saturday’s Champions League final against Paris Saint-Germain. https://t.co/f4joA3i5sT pic.twitter.com/VNGiZEPa74 — The New York Times (@nytimes) May 29, 2026

Jak pomógł hiszpańskiemu klubowi?

Oddanie Mamdaniego futbolowi przybierało niekiedy bardzo nieszablonowe formy. W 2012 r., gdy mieszkał jeszcze w stanie Maine, postanowił wesprzeć Real Oviedo finansowo. Kupił akcje hiszpańskiego klubu podczas głośnej zbiórki, której celem było uratowanie drużyny przed bankructwem.

Ta kibicowska inwestycja doczekała się pięknego finału. Latem 2025 r., po ponad 20 latach przerwy, Real Oviedo wrócił do Primera División. Pobyt w hiszpańskiej elicie trwał jednak krótko – klub spadł z niej już po jednym sezonie.

Congratulations on your victory! New York now has much more of an Oviedo-blue colour to it#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/jd9ZlNB2vA — Real Oviedo (@RealOviedo) November 6, 2025

Najważniejsze wspomnienie, które ukształtowało Mamdaniego jako kibica, pochodzi jednak z Afryki. Jak informuje brytyjski dziennik „The Guardian”, obecny burmistrz Nowego Jorku poleciał do RPA na mundial w 2010 r. Z trybun FNB Stadium w Johannesburgu oglądał ćwierćfinał Ghany z Urugwajem. Jak wspominał – płakał po słynnym zagraniu ręką Luisa Suáreza, które pozbawiło Ghańczyków niemal pewnego gola i zamknęło im drogę do półfinału. Urugwajski napastnik zatrzymał wówczas ręką piłkę zmierzającą do bramki.

In 2022, Luis Suarez said he wouldn't apologize to Ghana 🇬🇭 for his 2010 World Cup handball.



He would have apologized if he had injured a player, but since Ghana missed the penalty, he felt no need to.



Suarez admitted to celebrating the missed penalty as if it were a goal. pic.twitter.com/iSJNRhWXuu — Africa First (@AfricaFirsts) June 2, 2026

Te emocje wciąż w nim żyją. W zabawie polegającej na typowaniu wyników burmistrz Nowego Jorku przewidział, że Ghana wyjdzie z grupy podczas tegorocznego mundialu, ale odpadnie w 1/16 finału z Kolumbią. Wiadomo też, której reprezentacji z pewnością nie będzie kibicował. Zapytany o faworyta do zdobycia tytułu, odpowiedział z szerokim uśmiechem: „Na pewno nie będzie to Portugalia”.

W swojej turniejowej drabince odesłał zresztą Cristiano Ronaldo i jego kolegów do domu już w pierwszej rundzie fazy pucharowej, przewidując ich porażkę z Anglią.

Futbol zamiast NBA. Święto na ulicach Nowego Jorku

Mamdani świetnie radzi sobie w mediach społecznościowych, kreując wizerunek polityka bliskiego codziennym sprawom mieszkańców. Nie ukrywa przy tym zamiłowania do autentycznych emocji sportowych. Kilka miesięcy temu zorganizował w Surrogate’s Court, niedaleko ratusza, wspólne oglądanie finału Pucharu Narodów Afryki między Marokiem a Senegalem. Salę wypełnili kibice w każdym wieku, a atmosfera była wyjątkowo żywiołowa. Sam burmistrz zaimponował użytkownikom mediów społecznościowych rozległą wiedzą o futbolu.

🚨 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: New York City mayor Zohran Mamdani dropping some elite ball knowledge on the AFCON. 🗽 ⚽️pic.twitter.com/uR2FfjNonC — WC 2026 (@Viralitity) January 21, 2026

– To bardzo aktywny polityk w mediach społecznościowych. Widać, że zależy mu na wizerunku człowieka bliskiego mieszkańcom. Trzeba jednak przyznać, że pod względem promocji piłkarskich mistrzostw świata wyraźnie wyprzedził wszystkich pozostałych. W maju uczestniczył w otwarciu miniboisk piłkarskich przy szkołach w ramach programu Soccer Streets. Później miasto przeznaczyło 500 podwójnych wejściówek do wygrania w specjalnej loterii dla nowojorczyków. Nie były one całkowicie darmowe – zwycięzcy musieli zapłacić po 50 dolarów za bilet. Do tego doszły limitowana seria piłkarskich koszulek Nowego Jorku oraz obecność burmistrza podczas otwarcia FIFA Arena w Central Parku – mówi w rozmowie z XYZ Tomasz Moczerniuk, korespondent „Przeglądu Sportowego” w USA.

Już w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata burmistrz Nowego Jorku zaskoczył wielu amerykańskich fanów tradycyjnych dyscyplin sportowych. W dniu, w którym koszykarze New York Knicks grali w San Antonio niezwykle ważne spotkanie finałów NBA, Mamdani wybrał się na MetLife Stadium.

– Widzieliśmy go na meczu Brazylii z Marokiem, choć tego samego dnia mógł być w San Antonio na spotkaniu Knicks. To burmistrz, który nie ukrywa swojej miłości do piłki nożnej. Regularnie bywa też w barze, w którym spotykają się kibice Arsenalu – dodaje Tomasz Moczerniuk.

Podziw dla ideowego piłkarza sprzed lat

Mamdani podkreślał, że mówiąc o Sócratesie, nie ma na myśli starożytnego filozofa, lecz wybitnego brazylijskiego pomocnika i kapitana reprezentacji podczas mistrzostw świata w 1982 r., który w latach 1978-1984 występował w Corinthians. Słynnego „Doktora” przedstawiał jako kogoś więcej niż sportowca – symbol oporu wobec brazylijskiej junty wojskowej, sprawującej władzę w latach 1964-1985.

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34-letni polityk zwrócił szczególną uwagę na rewolucyjną rolę Corinthians, gdzie w ramach ruchu Democracia Corinthiana wprowadzono wyjątkowy eksperyment samorządności. Podkreślił, że w klubie każdy miał taki sam głos – od największych gwiazd i napastników po pracowników pralni.

Mamdani przypomniał również, w jaki sposób zawodnicy manifestowali swoje poglądy polityczne. Wychodzili na boisko w koszulkach z jednoznacznym przesłaniem, domagając się przywrócenia bezpośrednich wyborów prezydenckich.

Uniwersalna siła sportu według Mamdaniego

Zwracając się do nowojorczyków, Mamdani połączył historyczną postawę Sócratesa z niezwykłą zdolnością piłki nożnej do jednoczenia ludzi. Jego zdaniem futbol daje milionom osób na całym świecie głębokie poczucie przynależności. Buduje więzi między sąsiadami, uczy solidarności, a także pomaga tworzyć ruchy społeczne i przeciwstawiać się dyktaturom.

Mamdani zaznaczył, że przez 90 minut meczu futbol pozwala ludziom oderwać się od codziennych problemów. Podsuwa przy okazji sposoby, by się z nimi mierzyć. Swoje wystąpienie zakończył wyrazami uznania dla trwałego i ponadczasowego piękna tej dyscypliny.

Kiedy szczytne idee zderzają się z rynkiem

Nawet najbardziej prospołeczne inicjatywy w słynnej amerykańskiej metropolii potrafią zostać bezwzględnie wykorzystane. Choć intencją Mamdaniego, który określa się jako demokratycznego socjalisty, było otwarcie imprezy dla zwykłych mieszkańców, system szybko wygenerował patologie, na które administracja miejska nie miała wpływu.

– Wszystkie te działania należy ocenić pozytywnie. Krytykę budzi jednak to, że mimo wysiłków Mamdaniego szybko pojawił się rynek wtórny. Limitowane koszulki oferowano nawet po 999 dolarów, a bilety po 6 tys. dolarów. Ale nie ma w tym jego winy. Chciał pokazać, jak kraj-gospodarz powinien dbać o każdego kibica podczas wielkiej globalnej imprezy. – podkreśla Tomasz Moczerniuk.

Spekulanci błyskawicznie przejęli jednak limitowane pamiątki i wejściówki z miejskiej loterii, windując ich ceny do astronomicznych poziomów. Mimo to eksperyment Mamdaniego pokazał coś ważnego. W kraju zdominowanym przez komercję i drogie pakiety VIP młody burmistrz Nowego Jorku co jednak udowodnił. Wielkie sportowe święto można próbować organizować z myślą o lokalnej społeczności i mniej zamożnych kibicach. Dla Nowego Jorku ten mundial ma twarz pasjonata, dla którego piłka nożna pozostaje grą egalitarną.