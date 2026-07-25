Piłkarska pustynia znów ma swój klub. Historyczny awans Lechii Zielona Góra
Lechia Zielona Góra wywalczyła awans do Betclic 2. Ligi i przywróciła województwo lubuskie na centralny szczebel rozgrywek. Klub musi teraz dostosować kameralny stadion do nowych wymogów.
25.07.2026, 05:15
Przedsezonowy mecz Lechii Zielona Góra z Miedzią Legnica. Fot. Sebastian Cielecki/ KS Lechia Zielona Góra
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego województwo lubuskie przez lata uchodziło za piłkarską pustynię.
- Z jakimi wyzwaniami infrastrukturalnymi zmierzy się Lechia Zielona Góra po awansie do Betclic 2. Ligi.
- Którzy z reprezentantów Polski, w tym znani bramkarze, pochodzą z województwa lubuskiego.