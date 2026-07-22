Piłkarz wszech czasów zainwestował w katalońskiego piątoligowca i... fabrykę talentów

Messi nie jest pierwszym byłym piłkarzem FC Barcelony, który postanowił spróbować swoich sił w zarządzaniu klubem. W przeszłości krewki środkowy obrońca Gerard Piqué od kilku lat rozwija projekt FC Andorra, natomiast niegdyś imponujący ciągiem na bramkę lewy defensor Jordi Alba i czarodziej środka pola Thiago Alcântara są współwłaścicielami CE L'Hospitalet. Sam Messi także konsekwentnie poszerza swoje sportowe wpływy. Wcześniej kupił część akcji Interu Miami. Razem z Luisem Suárezem, jednym z najlepszych napastników w historii FC Barcelony, został także współwłaścicielem urugwajskiego trzecioligowca Deportivo LSM, a wraz z rodziną zarządza również Leones de Rosario. W tym mieście Lionel Messi przyszedł na świat, więc kieruje się lokalnym patriotyzmem.

Decydował sentyment?

Wybór UE Cornelli daje do myślenia wnikliwym obserwatorom piłkarskiej rzeczywistości. Klub funkcjonuje praktycznie obok Barcelony i od lat stanowi element katalońskiego futbolowego krajobrazu.

– Związki Lionela Messiego z Barceloną są tak oczywiste i głęboko zakorzenione, że trudno je w ogóle kwestionować. W kontekście inwestycji, o której rozmawiamy, inwestycja w UE Cornellę z pewnością nie była dziełem przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że jej siedziba znajduje się w gminie położonej tuż obok stolicy Katalonii. Czynnik „sercowo-sentymentalny” bez wątpienia odegrał istotną rolę, ale jednocześnie nie można zapominać o tym, co w biznesie jest najważniejsze, czyli pieniądzach – podkreśla Jan Broda, dziennikarz Weszło.

I dodaje, że by stać się właścicielem klubu z LaLiga, szacuje się, że jednorazowo trzeba wyłożyć na stół kwotę rzędu 12–50 mln euro.

– I podkreślmy, wcale nie mówimy o czołowych drużynach. Dla porównania, schodząc o poziom lub kilka niżej, próg wejścia dla inwestora drastycznie się zmniejsza, co sprawia, że cena zakupu staje się bardziej przystępna, a ryzyko – mniejsze. Choć wprawdzie piłkarze pokroju Messiego nie mogą narzekać na brak kapitału, nie bez powodu inni wielcy zawodnicy, tacy jak Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius czy Gerard Piqué, zainwestowali w kluby spoza najwyższych poziomów rozgrywkowych w Europie.

Przejmując stery nad tego rodzaju zespołami, przy minimalnym nakładzie od razu mogą zaprowadzić swoje porządki, bazując na swojej rozpoznawalności i marce osobistej. Z większą łatwością mogą przyciągać sponsorów oraz generować zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Wyprzedzili klub z LaLiga

UE Cornellà powstała w 1951 roku. Jednak nie ma wielkich osiągnięć. Optimum dla tej drużyny była przez lata gra w piątej lidze, na peryferiach katalońskiego futbolu. Jednak ponieważ miejscowy stadion jest położony w odległości zaledwie 15 metrów od obiektu występującego w LaLiga Espanyolu, to teraz komentatorzy zwracają uwagę na istotny fakt.

MESSI COMPRA LA UE CORNELLÀ 🇦🇷



Solo hay 15 metros entre su estadio y el del RCD Espanyol 📸 pic.twitter.com/E3wiOMexwu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 16, 2026

Po tym, jak Lionel Messi dokonał tej zaskakującej inwestycji, UE Cornellà pod pewnym względem przeważa nad lokalnym rywalem. To, co obserwujemy w mediach społecznościowych, śmiało można nazwać obłędem.

Jan Broda zwraca uwagę, że taki efekt był właściwie nieunikniony.

– Każdy, kto choć trochę śledzi trendy w social mediach, na pewno nie jest tym zaskoczony. Tylko na Instagramie Espanyol ma około 550 tys. obserwujących, podczas gdy Messi – ponad 500 mln. To aż tysiąc razy więcej! Kibiców Espanyolu mogę pocieszyć, bo Argentyńczyk przewyższa nawet FC Barcelonę, która na tym samym portalu legitymuje się liczbą 145 mln obserwujących. Jeśli tak wielka postać robi coś tak medialnego, to zainteresowanie tym faktem i ogólny engagement wokół tej sprawy jest naturalną konsekwencją jego rozpoznawalności – mówi Jan Broda.

Historyczny wzlot i... czarna passa

Najlepszy okres w historii UE Cornelli przypada na sezon 2013/2014. Wtedy klub po raz pierwszy awansował do trzeciej ligi. Jednak ten szczebel rozgrywkowy okazał się barierą nie do przejścia. Kibice UE Cornelli, wspominając późniejsze lata (okres 2017-2019), mają w pamięci nieprawdopodobną passę. Wówczas bowiem każda z trzech prób walki o promocję do Segunda División zakończyła się fiaskiem. To był constans, gdyż katalońska drużyna rok po roku musiała przełknąć gorzką pigułkę w barażach. W ten sposób ustanowiła niechlubny rekord w hiszpańskiej piłce.

W kolejnych latach było znacznie gorzej. Dwie degradacje sprawiły, że drużyna znalazła się znowu na piątym poziomie rozgrywkowym. Jednak w tym sezonie, nawet abstrahując od dającej nadzieję na lepsze jutro inwestycji Messiego, team, którego trenerem jest Ignasi Senabre, szkoleniowiec kiedyś pracujący z rezerwami Espanyolu, ma spore szanse, by uzyskać promocję do czwartej ligi. W ligowych zmaganiach spisywał się bardzo dobrze, złapała wiatr w żagle.

Fabryka talentów

UE Cornellà chwali się tym, że kilkudziesięciu piłkarzy ukształtowanych w jej akademii trafiło do klubów o sporej renomie w Hiszpanii i za granicą. Nie wiadomo, na czym polega tajemnica sukcesu. Fakty są niezaprzeczalne. Na przestrzeni lat z katalońskiego miasta do wielkiego piłkarskiego świata przenieśli się Jordi Alba, David Raya (obecnie bramkarz Arsenalu), Gerard Martín, a Javi Puado i Aitor Ruibal robią karierę w LaLiga – odpowiednio w Espanyolu i Realu Betis. Hiszpańskie media podają, że Lionel Messi postara się, by rozwój młodzieży przebiegał jeszcze sprawniej.

🚨🎖 | Did you know?



Barcelona signed Gerard Martín from Catalan club UE Cornellà in 2023 — now owned by Lionel Messi 🟢🔙 https://t.co/vO1r5ZWLXc pic.twitter.com/Ca9IAqTOf9 — Barca Xtra (@Barcaxtr) April 16, 2026

Wśród wymienionych graczy mamy legendę FC Barcelony – Jordiego Albę, ale też Gerarda Martína, obrońcę, który obecnie jest dumą miasta. Reprezentuje bowiem barwy giganta z Camp Nou. I choć, gdy wchodził do drużyny, wielu kibiców dziwiło się, że ten niepewny zrazu obrońca zyskał zaufanie Hansiego Flicka, dziś jest ceniony przez znaczną część środowiska barcelonismo. Zyskał nawet przydomek „Gerard Maldini” w nawiązaniu do legendarnego obrońcy AC Milan i reprezentacji Włoch.

Od pewnego czasu w szatni Gerard Martín znany jest jako „Gerard Maldini”. Początkowo było to raczej żartobliwe określenie, ale obecnie zasługuje on na ten przydomek na cześć legendy Milanu. W Sewilli kilku kibiców wykrzykiwało to imię, a on śmiał się z tego. [@scapde_45] (2️⃣) 🛡️ — BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 7, 2025

Z kolei historia Alby jest niezwykle inspirująca. Tomasz Ćwiąkała w książce „FC Barcelona. Giganci futbolu” przypomniał, iż obecny gracz Interu Miami nie został dostrzeżony od razu:

„Alba odszedł po siedmiu latach z barcelońskiej szkółki La Masia jako szesnastolatek. Był wiele słabszy niż jego koledzy. Stąd decyzja o grze w młodzieżowym zespole UE Cornelli. Dopiero tam wypatrzyła go Valencia CF”.

Tam się rozwinął i później został gwiazdą Barçy.

One of the best assist ever in football history from Jordi Alba to Leo Messi. pic.twitter.com/lyOJKOMNiw https://t.co/maRLg3UdF3 — CulerGavi (@CulerGavi) December 30, 2025

Jak będzie działał Messi?

Jan Broda stawia sprawę jasno.

– Znając powściągliwy charakter Messiego, trudno jest mi go sobie wyobrazić jako drugiego Wojciecha Kwietnia [właściciela Wieczystej Kraków – przyp. red.], który w agresywny sposób w Krakowie robi konkurencję Wiśle. Inna sprawa, że w katalońskich realiach piłkarskich próba wyścigów z Barceloną jest z góry skazana na porażkę. Osobiste zaangażowanie Messiego w projekt może tylko przyspieszyć produkcję kolejnych gwiazd na bardziej masową skalę, co zresztą jest obok generalnej profesjonalizacji klubu jego największym celem w Cornelli. Myślę, że FC Barcelona może spać spokojnie, gdyż na lokalnym podwórku szybko nie wyrośnie jej równorzędny rywal, natomiast jej akademia – La Masia – może w przyszłości stracić monopol na szkolenie młodych talentów z Katalonii – ocenia dziennikarz Weszło.

Stawili czoła potentatom

Choć UE Cornellà przez lata funkcjonowała w niszy, zdarzały się momenty, gdy była w centrum uwagi. Największy sukces odniosła w Copa del Rey w sezonie 2020/2021. Ówczesny trzecioligowiec wywołał sensację, pozostawiając w pokonanym polu Atlético Madryt. Podziw dla maluczkich był tym większy, ponieważ nie można powiedzieć, iż Diego Simeone zlekceważył kompletnie niżej notowanych rywali. Popatrzmy na skład „Los Colchoneros” z tamtej rywalizacji: Miguel San Román – Renan Lodi, Felipe, José María Giménez, Ricard Sánchez – Vitolo, Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira, Saúl Ñíguez – Ángel Correa i João Félix.

They've done it! UE Cornellà beat Atletico Madrid 1-0! The league leaders are out of the cup! What a result! #CopaDelYay — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) January 6, 2021

Niedługo później z Cornellą męczyła się również FC Barcelona, która w styczniu 2021 roku dopiero po dogrywce wygrała 2:0 w 1/16 finału krajowego pucharu.

Ramón Juan jest pierwszym bramkarzem, który broni dwa rzuty karne Barcelony w jednym meczu. [@2010MisterChip] #tikitaka — FCBarca.com (@FCBarcacom) January 21, 2021

Wtedy bramkarz UE Cornelli był lepszy od Ousmane'a Dembélé i Miralema Pjanicia, jeśli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. Tym razem nie z powodu sensacyjnych wyników sportowych, lecz przez wejście geniusza futbolu znowu słyszymy o tym klubie. Lionel Messi nie zamierza budować konkurencji dla FC Barcelony, ale wszystko wskazuje na to, że chce stworzyć nowoczesny projekt oparty na szkoleniu młodzieży, rozwoju marki i wykorzystaniu gigantycznego potencjału medialnego, który wnosi jego nazwisko.