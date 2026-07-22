Kategoria artykułu: Sport
Piłkarz wszech czasów zainwestował w katalońskiego piątoligowca i... fabrykę talentów
Lionel Messi od lat rozwija biznesowe projekty, a inwestycje w futbol stają się jednym z jego głównych kierunków na końcowym etapie kariery. Tym razem padło na UE Cornellę – klub z Katalonii, który od dekad funkcjonował w cieniu większych sąsiadów, ale dziś budzi zainteresowanie hiszpańskich mediów.
22.07.2026, 05:00
Leo Messi podczas mundialu 2026. Fot. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Lionel Messi zdecydował się zainwestować w katalońskiego piątoligowca.
- Co sprawia, że piłkarze ze światowego topu na ogół, zaczynając inwestowanie w piłkarskie kluby, nabywają udziały w klubach z niższych lig.
- Czym UE Cornellà zapracowała na miano fabryki talentów.