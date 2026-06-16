Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Płk Krzysztof Kwiatkowski stanął na czele Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
W poniedziałek doszło do zmiany na bardzo ważnym stanowisku w armii. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przejdzie pod nowe dowództwo. Ale niektórzy wojskowi piloci mają zastrzeżenia do nowego szefa.
16.06.2026, 16:58
Pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski został nowym dowódcą Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Fot. PAP/Agnieszka Bielecka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim jest nowy dowódca Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i jak przebiegała jego kariera zawodowa.
- Jakie zastrzeżenia mają do nowego szefa Brygady niektórzy wojskowi piloci śmigłowców.
- Czy pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski ma szansę rozwinąć Brygadę i w jakim duchu chce to robić.