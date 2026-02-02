Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Think tanki w Polsce: ile ich jest, kto je finansuje i dlaczego nie istnieją w prawie. Czym się zajmują i na co czekają?
W Polsce działa co najmniej 79 think tanków, z czego większość w Warszawie. To cztery razy mniej niż w Niemczech. Przygotowują analizy, raporty i rekomendacje dla polityk publicznych, choć formalnie nie mają definicji prawnej. Sprawdzamy, czym się zajmują, skąd biorą pieniądze i z jakimi wyzwaniami mierzy się dziś ten sektor. Czy jest szansa na ich lepszą współpracę z biznesem?
02.02.2026, 05:15
W Polsce działa kilkadziesiąt think tanków. Większość z nich siedzibę ma w Warszawie. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile jest think tanków w Polsce.
- Czym się zajmują i z jakimi problemami się mierzą.
- Kto je finansuje.