Kategorie artykułu: Sport Świat
Podbili igrzyska, spróbują podbić mundial. Jak Uzbekistan buduje sportową potęgę?
Kibice z Uzbekistanu przeżywają najlepszy czas w swoim życiu. W Paryżu uzbeccy pięściarze rozbili bank z olimpijskimi medalami. Kilka miesięcy później pierwszy uzbecki piłkarz trafił do Premier League. A teraz piłkarska kadra po raz pierwszy jedzie na mundial. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby prezydent kraju nie miał serca do sportu.
08.06.2026, 04:00
Reprezentacja Uzbekistanu przed meczem el. MŚ przeciwko Katarowi. Fot. Anvar Ilyasov/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Uzbekistan rozważał dołączenie do UEFA.
- Ile zarabiają piłkarze grający w uzbeckiej lidze.
- Jakie nagrody otrzymali bokserzy z Uzbekistanu za wywalczenie medali olimpijskich.