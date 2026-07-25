Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy kupują domy we Włoszech. Nie chodzi tylko o wakacje
Ponad 72 tys. Polaków mieszka we Włoszech, a wielu kolejnych dzieli życie między oba kraje. Nieruchomości w Italii kupuje się z myślą o wynajmie, emeryturze, ochronie kapitału lub ucieczce od niepewnej sytuacji geopolitycznej.
25.07.2026, 05:47
Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości we Włoszech. Fot. Danilo Donadoni/REDA/Universal Images Group via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie motywacje skłaniają Polaków do zakupu nieruchomości we Włoszech.
- Ile kosztują włoskie nieruchomości.
- O czym należy pamiętać przed zakupem mieszkania lub domu w Italii.