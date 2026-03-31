Polacy podróżują odważniej i chcą intensywnych wrażeń. To przekłada się na oczekiwania wobec ochrony ubezpieczeniowej (WYWIAD)

Marcin Dzierżanowski, XYZ: W połowie kwietnia UNIQA organizuje pierwszą edycję Forum Ubezpieczeń Turystycznych. Skąd pomysł na takie wydarzenie?

Magdalena Oszczak, dyrektorka Działu Ubezpieczeń Turystycznych w UNIQA: Forum Ubezpieczeń Turystycznych daje nam możliwość spotkania się i wymiany perspektyw. Każdy z uczestników rynku – ubezpieczyciele, touroperatorzy, administracja publiczna – widzi inne ryzyka, inne problemy i inne możliwości działania. Tylko rozmawiając, możemy ustalić, jak efektywnie współpracować, gdzie możemy wspierać branżę i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli ktoś z branży inwestuje czas i angażuje się, by stworzyć platformę wymiany wiedzy, to takie inicjatywy po prostu warto wspierać. Spotkajmy się po to, żeby lepiej rozumieć swoje potrzeby i tworzyć coraz bezpieczniejszą, bardziej profesjonalną turystykę.

Ostatnio w światowej turystyce nie brakuje sytuacji kryzysowych…

Tak, ostatnie działania wojenne na Bliskim Wschodzie są tego doskonałym przykładem. Działania zbrojne w regionie spowodowały zamknięcie wielu kluczowych hubów lotniczych w regionie, co uniemożliwiło powrót pasażerów w planowanym terminie do kraju. Niemal natychmiast podjęliśmy decyzję, by wszystkim naszym klientom z polisami turystycznymi automatycznie i bez dodatkowych kosztów przedłużyć ochronę ubezpieczeniową do czasu ich powrotu na terytorium Polski. Takie nagłe zdarzenia o charakterze regionalnym czy globalnym wpływają na cały rynek – zarówno na ubezpieczycieli i biura podróży, jak i przede wszystkim na samych klientów. Musimy być na nie przygotowani.

Chcemy nowych wrażeń

Czy Polacy podróżują dziś inaczej niż kilka lat temu?

Zdecydowanie tak. Przede wszystkim zaczęli znacznie częściej podróżować poza Europę. Coraz chętniej wybierają kierunki takie jak Azja, USA, Ameryka Południowa czy Środkowa. Podróżujemy odważniej – dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biur podróży, które organizują coraz więcej wyjazdów do bardziej egzotycznych i odległych krajów. Rośnie potrzeba intensywnych doświadczeń i nowych wrażeń, co bezpośrednio przekłada się na oczekiwania wobec jakości ochrony ubezpieczeniowej.

W jaki sposób?

Naturalną konsekwencją jest większe zainteresowanie szerokim zakresem ochrony oraz wysokimi sumami ubezpieczenia. Wraz z wyborem mniej znanych kierunków – różniących się kulturowo czy pod względem systemu opieki zdrowotnej – rośnie znaczenie roli ubezpieczyciela i asystora. Dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie podstawową pomoc medyczną często uzyskuje się w aptece, w której dyżurują lekarze, a pierwszego kontaktu udziela farmaceuta. To model odmienny od europejskiego. W krajach takich jak Sri Lanka obowiązują z kolei inne standardy oraz dostępność świadczeń. Podróżny nie musi znać tych różnic – rolą ubezpieczyciela jest zapewnienie wsparcia. Ubezpieczenie przestaje być wyłącznie refundacją kosztów – staje się usługą obejmującą realną pomoc, wskazówki i prowadzenie klienta przez procedury w sytuacjach wymagających interwencji.

Czy ubezpieczenia mogą zwiększyć wiarygodność branży turystycznej w Polsce?

Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie, dopasowane do oferty touroperatora, istotnie podnosi jego wiarygodność oraz wartość całej oferty turystycznej. W przypadku niepełnych lub niewłaściwie skonstruowanych polis konsekwencje – zarówno finansowe, jak i wizerunkowe – ponoszą często biura podróży.

Klient zwykle kontaktuje się najpierw z biurem podróży, a nie z ubezpieczycielem…

I dlatego to właśnie touroperator jako pierwszy styka się z reakcją klienta, szczególnie jeśli zakres ochrony okazuje się niewystarczający. Najtrudniejsze sytuacje dotyczą braków w ubezpieczeniu, niedostosowania ochrony do charakteru podróży lub braku rozszerzeń – np. na aktywności sportowe. Warto pamiętać, że biuro podróży zawiera polisę w imieniu klienta, a jej zakres determinuje możliwości działania ubezpieczyciela. Odpowiednio skonstruowana umowa chroni wszystkie strony – klienta, touroperatora i cały rynek – dlatego ograniczanie kosztów w tym obszarze często okazuje się pozorną oszczędnością.

Polacy coraz bardziej aktywni

Według badań wśród Polaków wzrasta zainteresowanie turystyką aktywną, połączoną z uprawianiem sportów. To również wpływa na ofertę ubezpieczeń turystycznych?

Polacy są coraz bardziej aktywni – masowo biegają, jeżdżą na rowerach, korzystają z siłowni i infrastruktury sportowej. Podczas wyjazdów chcą tę aktywność utrzymać, a często nawet ją zwiększyć. To przekłada się na rosnące zainteresowanie polisami obejmującymi sporty, sprzęt oraz ryzyka związane z wymagającym terenem czy udziałem w wydarzeniach takich jak maratony.

Ten styl życia wpływa także na strukturę rynku turystycznego. Obserwujemy wzrost liczby mniejszych biur specjalizujących się w turystyce aktywnej – sportowej, górskiej, rowerowej czy motocyklowej. Organizują one m.in. rafting, wspinaczkę skałkową, biegi górskie czy trekkingi. To dynamicznie rozwijający się segment, który jednocześnie wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową.

A wzrastająca liczba turystów z grupy wiekowej 70+? To też jest wyzwanie dla ubezpieczycieli?

Tak – szczególnie w kontekście dłuższych i bardziej wymagających podróży. Seniorzy najczęściej wybierają wyjazdy wypoczynkowe typu all inclusive, pielgrzymki lub podróże o charakterze turystycznym. Jednak coraz częściej odwiedzają także rodziny za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych. Są to wyjazdy obarczone wyższym ryzykiem, ponieważ osoby z tej grupy częściej zmagają się ze schorzeniami przewlekłymi lub problemami zdrowotnymi.

W takich przypadkach nawet pojedyncze zdarzenia mogą generować bardzo wysokie koszty. Szczególnie przy długich lotach, zmianach klimatu czy nagłych problemach zdrowotnych. Z tego względu ubezpieczyciele stosują wyższe składki dla tej grupy klientów. Nie w celu ograniczenia dostępu do oferty, lecz aby dostosować produkt do realnego poziomu ryzyka i zapewnić odpowiedni zakres ochrony.

Jednocześnie zmiany demograficzne działają w przeciwnym kierunku – żyjemy dłużej, jesteśmy bardziej aktywni i zamożniejsi. W efekcie grupa 70+ będzie systematycznie zwiększać swój udział w rynku turystycznym, co wymaga odpowiedniego dostosowania produktów ubezpieczeniowych.

Warto wiedzieć O wydarzeniu Tematem pierwszej edycji Forum Ubezpieczeń będzie „Zaufanie w podróży, czyli jak ubezpieczenia budują wiarygodność branży turystycznej w Polsce”. Wydarzenie organizowane przez UNIQA odbędzie się w Warszawie 13 kwietnia. Udział zapowiedzieli przedstawiciele branży turystycznej i ubezpieczeniowej, organizatorzy turystyki oraz reprezentanci organizacji branżowych. W programie przewidziano debatę poświęconą roli ubezpieczeń w budowaniu zaufania w turystyce. Gościem specjalnym będzie Marcin Prokop – dziennikarz, mówca i podróżnik – który podzieli się własnymi doświadczeniami. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, a patronem medialnym Forum jest XYZ.

Główne wnioski W ostatnich latach Polacy coraz częściej podróżują poza Europę, wybierając kierunki takie jak Azja, USA, Ameryka Południowa i Środkowa. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zwiększa wiarygodność touroperatora – jego brak lub niedopasowanie może prowadzić do konsekwencji finansowych i wizerunkowych. Grupa klientów 70+ będzie rosnącą częścią rynku turystycznego, co wymaga dostosowania oferty ubezpieczeniowej do ich potrzeb.

Artykuł powstał na zlecenie UNIQA.