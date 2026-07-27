Kategoria artykułu: Analizy
Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami i regionami są wciąż duże. I paradoksalne
Oczekiwana długość życia w Polsce systematycznie rośnie, jednak średnia dla kraju nie oddaje skali wewnętrznego zróżnicowania. Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, mieszkańców poszczególnych regionów dzieli nawet kilkanaście lat, a zależność między dochodami a długością życia jest mniejsza, niż mogłoby się wydawać.
27.07.2026, 18:09
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się długość życia Polaków.
- Dlaczego kobiety w Polsce żyją znacznie dłużej niż mężczyźni i z czego to wynika.
- W których regionach Polski żyje się najdłużej, w których najkrócej i dlaczego zamożność nie zawsze ma tu decydujące znaczenie.