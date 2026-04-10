Polak kolarskim mistrzem świata. „Influencerzy są dla mnie konkurencją"

Gran Fondo to format, który dla wielu wciąż brzmi egzotycznie. Po włosku to po prostu „wielkie koło", a w świecie kolarskim nazwa prestiżowych wyścigów dla amatorów. To ogromne wydarzenia, gromadzące tysiące uczestników i wymagające nie tylko formy, ale i ogromnego zaangażowania.

Startujący w wyścigach kolarze to formalnie amatorzy, ale biorąc pod uwagę jak dużo wysiłku i pieniędzy trzeba włożyć w przygotowanie się do startu, można tu mówić niemal o „zawodowych amatorach".

– Jesteśmy pomiędzy, jeżeli chodzi o amatorów i zawodowców w objętości

treningowej. Wręcz porównywałbym liczbę godzin treningowych na samym rowerze z zawodowcami. Natomiast musimy sami zadbać o organizację swojego sezonu, logistyki i całego zaplecza sprzętu, a zawodowcy mają to w profesjonalnych teamach zapewnione przez organizację

zespołu – tłumaczy Wojciech Szczepanik, dwukrotny mistrz świata UCI Gran Fondo.

Mistrzostwo kosztuje

Kolarstwo, szczególnie na wysokim poziomie, nie należy do tanich sportów. Sprzęt, wyjazdy, trenerzy, fizjoterapia – wszystko to składa się na budżet liczony w setkach tysięcy złotych rocznie.

– Myślę, że mój roczny budżet to 200-500 tys. złotych. Sprzęt jest drogi, a dobrze mieć też rower zastępczy, treningowy, który praktycznie jest takim samym rowerem. Najlepiej, żeby był dokładnie kopią 1 do 1. Podzespoły bardzo się eksploatują, więc są to spore koszty. Jest też cała infrastruktura dookoła: wyjazdy, zgrupowania, monitorowanie swojego zdrowia, fizjoterapię, współpracę z trenerami, z lekarzami, nawet psychologiem sportowym – mówi Wojciech Szczepanik.

Na tym poziomie trudno funkcjonować bez sponsorów. A to nie jest łatwe nawet dla mistrza świata.

– Mam wrażenie, że kiedyś dużo łatwiej było znaleźć sponsorów. Samo logo na koszulce i prezentowanie wizerunku partnera na wyścigach było wystarczające dla partnerów. Natomiast w obecnych czasach wszystko jest bardzo mierzalne i wszyscy są nastawieni stricte na liczby wyświetleń. W dużej mierze influencerzy, nawet ci nie zajmujący się sportem i nie osiągający takich wyników, ale publikujący materiały z dużymi zasięgami, są dla mnie konkurencją – opowiada gość podcastu „Sport to pieniądz".

Rower dla biznesu

Wojciech Szczepanik obserwuje rosnącą popularność kolarstwa. Coraz więcej osób decyduje się nie tylko na rekreację, ale i na rywalizację.

– Zainteresowanie kolarstwem obecnie jest olbrzymie. Przede wszystkim świadomość społeczeństwa co do kultury fizycznej i do ruchu, fajnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a przy okazji spędzania tego czasu ze znajomymi. Jadąc spokojnie w odpowiednim miejscu, jesteśmy w stanie fajnie spędzać czas ze znajomymi, rozmawiać w trakcie przejażdżki, więc to zainteresowanie jest olbrzymie –mówi Wojciech Szczepanik.

Według polskiego mistrza świata kolarstwo to świetny sport do budowania relacji, dlatego coraz chętniej sięgają po niego ludzie biznesu.

– Kolarstwo jest świetnym sportem do networkingu i do robienia biznesu. Niejedna gruba transakcja podczas przejażdżki kolarskiej została zawarta na polskim rynku. Pamiętajmy o tym, że w kolarstwie interwały i jazda na wysokich obrotach to tylko mała część samej aktywności. Głównie jeździmy w niższych strefach treningowych, czyli na niższych obrotach. Podczas takiego coffee ride'u, jak to jest nazywane, czyli lekka przejażdżka w stronę kawiarni, bardzo łatwo jest porozmawiać – mówi Wojciech Szczepanik.

Dla wielu to właśnie ten aspekt – relacje, emocje, rozwój – jest najważniejszy i daje największą satysfakcję.

– Cała droga do danego wyścigu jest istotna. Wtedy mamy swoje założenia, przygotowujemy się, widzimy, jakie robimy postępy i o ile jesteśmy lepsi, szybsi, lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy. Ten proces to coś, co mi najbardziej się w tym sporcie podoba i bardzo wciąga. Same starty są już mniej przyjemne, bo jest trochę adrenaliny, stresu, ale emocje po przejechaniu przez linię mety są niezapomniane – dodaje Wojciech Szczepanik.