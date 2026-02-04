Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. To Polak, który od trzech dekad porusza się w samym centrum unijnych regulacji finansowych. Wchodzi do gry w momencie, gdy rynek mierzy się z następstwami zmian klimatu, starzejącego się społeczeństwa i presji na deregulację i upraszczanie przepisów. W EIOPA spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026, 05:50
Damian Jaworski 1 kwietnia zostanie dyrektorem wykonawczym EIOPA, europejskiego nadzoru nad ubezpieczycielami i programami emerytalnymi. Będzie zarządzał instytucją zatrudniającą 200 osób z 42,7 mln euro rocznego budżetu. Fot. UKNF
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądał proces, który poprzedził wybór Polaka na stanowisko dyrektora generalnego EIOPA.
- Kim jest Damian Jaworski i czym zajmował się w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
- Przed jakimi wyzwaniami stoi unijna agencja nadzorująca ubezpieczenia i programy emerytalne.