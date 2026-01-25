Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polak narzeka przez sześć lat. Kiedy decyzja o powrocie staje się najtrudniejsza?
Politycy cieszą się z powrotów Polaków z emigracji. Pytanie tylko, czy wiedzą, z czego tak naprawdę się cieszą. W kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja powstał właśnie portret polskiego emigranta, który wiele mówi o tym, kto wraca, co podobało mu się za granicą i czego oczekuje po powrocie do Polski.
25.01.2026, 07:46
Powracający Polacy często wskazują na tęsknotę i piękno ojczyzny. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co podoba się Polakom na emigracji i jakie mają oczekiwania po powrocie.
- Które grupy emigrantów czują się najlepiej, a które najgorzej.
- Czy decyzje o powrocie wynikają przede wszystkim z powodów finansowych.