Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie. Ostrzega przed stagnacją, populizmem i nadmiarem barier na wspólnym rynku. Alternatywa? Europa jako piękny skansen.
26.05.2026, 05:00
Od 2022 roku Maciej Witucki reprezentował Konfederację Lewiatan w BusinessEurope jako wiceprezydent tej największej europejskiej organizacji przedsiębiorców i jej specjalny wysłannik ds. współpracy z Ukrainą. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Maciej Witucki został szefem BusinessEurope i dlaczego jego wybór to sygnał rosnącej pozycji Polski w Europie.
- Jakie reformy – jego zdaniem – mają pomóc Europie wrócić do globalnej gry.
- Jakie są największe zagrożenia dla europejskiego biznesu i jak można im się przeciwstawić