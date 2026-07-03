Kategorie artykułu: Sport Świat
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 28
Polak zawalczy w najbardziej niespodziewanej walce roku. W boksie coraz bardziej liczy się show
Nikt nie był w stanie tego przewidzieć: 47-letni Mariusz Wach raz jeszcze dostał szansę niezwykle głośnej walki. Ale czy w pojedynku z Tysonem Furym na pewno chodzi o boks?
03.07.2026, 17:04
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego ogłoszenie walki Mariusza Wacha z Tysonem Furym to tak duże zaskoczenie.
- Co sprawia, że w boksie coraz częściej walczą przedstawiciele innych sportów walki.
- Czy reaktywacja Polskiej Ligi Boksu okazała się sukcesem.