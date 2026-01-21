Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Policyjny Black Hawk latał i... odśnieżał torowisko
Dwa tygodnie temu policyjny śmigłowiec został użyty do nietypowych działań. Maszyna posłużyła do usuwania śniegu i lodu z drzew oraz przewodów zasilających linię kolejową na Warmii. Dziś wiemy na ten temat nieco więcej – i niestety nie są to informacje napawające optymizmem.
21.01.2026, 04:48
Obecnie Policja dysponuje kompletem pięciu śmigłowców Black Hawk, jednak do ich obsługi dostępnych jest jedynie trzech pilotów. Fot. PAP/ Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile śmigłowców Black Hawk znajduje się obecnie na stanie lotnictwa Policji.
- Jak wygląda realna dostępność załóg w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania.
- Dlaczego użycie policyjnego śmigłowca do odśnieżania torów jest sygnałem szerszego problemu.