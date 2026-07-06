Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha.
06.07.2026, 17:42
Kto więcej stracił na tzw. aferze szpitalnej? Lekarze czy politycy? PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki obraz lekarza po wybuchu tzw. afery szpitalnej mają Polacy.
- Ile powinni zarabiać lekarze.
- Czy tzw. afera szpitalna zmusi polityków do reformy systemu ochrony zdrowia.