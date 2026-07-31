Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 32
Polka mistrzynią świata w nowej dyscyplinie olimpijskiej. Buduje kadrę na igrzyska
To zdecydowanie najlepszy sezon w karierze Zuzanny Witych. Najpierw została mistrzynią świata we freeridzie, a potem jej dyscyplina została włączona do programu igrzysk olimpijskich. – Może przestaniemy być postrzegani jak banda wariatów, którzy skaczą po skałach – mówi polska narciarka.
31.07.2026, 17:31
Z tego odcinka dowiesz się…
- Czym jest freeride i jak wiele osób go uprawia.
- Dlaczego niezbędna w przygotowaniu do startu jest lornetka.
- Co sprawia, że uprawiający narciarstwo pozatrasowe postrzegani są jako narciarze kompletni.