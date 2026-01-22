Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Polscy inwestorzy celebrują sukces Preply. Zainwestowali w ukraińskiego jednorożca
Ukraińska spółka Preply łącznie w swojej historii zebrała od inwestorów 299 mln dolarów. Po najnowszej rundzie inwestycyjnej jej wycena poszybowała powyżej 1 mld dolarów. Świętować mogą także polscy inwestorzy indywidualni i fundusze, które wspierały firmę w rozwoju, w tym Przemysław Gacek, założyciel Grupy Pracuj.
22.01.2026, 19:17
Przemysław Gacek, założyciel Grupy Pracuj, regularnie inwestował w wywodzącą się z Ukrainy spółkę Preply. Zainwestował także w najnowszej rundzie, która wywindowała wycenę spółki do poziomu jednorożca. Fot. Bartosz Krupa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką rolę w drodze Preply do wyceny 1,2 mld dolarów odegrali polscy inwestorzy i którzy z nich wciąż pozostają w grze, utrzymując pakiety udziałów.
- Dlaczego doświadczeni polscy przedsiębiorcy i fundusze VC postawili na Preply już na wczesnym etapie rozwoju.
- Czy krajowy rynek jest już na etapie rozwoju, w którym fundusze zaczną zwiększać liczbę jednorożców w swoich portfelach.