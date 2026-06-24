Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polscy politycy pokochali partyjne stowarzyszenia. Czy mają je pod pełną kontrolą?
Kiedy w 2019 roku austriacki wicekanclerz Heinz-Christian Strache instruował, jak obejść prawo i wpłacać na stowarzyszenia, a nie partię, wybuchł skandal i załamał się system polityczny w Austrii. Które państwa także miały lub mają problem z jawnością finansowania partii?
Afera z Ibizy z udziałem Heinza-Christiana Strache odmieniła austriacką politykę. Fot. Gisela Schober/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego problemem mogą być stowarzyszenia, które w ostatnim czasie zakładają polscy politycy.
- Z jakimi aferami związanymi z finansowaniem partii politycznych przez stowarzyszenia radziły sobie inne państwa.
- Jakie regulacje w zakresie ograniczenia finansowania partii politycznych z pomocą stowarzyszeń wprowadziły wybrane kraje europejskie.