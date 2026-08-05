Kategoria artykułu: Sport
Polska bizneswoman wystąpi na MŚ w jeździectwie. „Na zawodach odpoczywam”
Aleksandra Popławska-Ślązak mimo rad nie mogła zdecydować się na sprzedaż konia. W końcu mama, twórczyni kosmetycznej marki Clarena, powiedziała: „No to wchodzimy w to na poważnie”. Zrobiła prawo jazdy na ciężarówkę i zaczęła wozić córkę i jej konia na zawody.
05.08.2026, 03:11
W czasie studiów Aleksandra Popławska-Slązak była m.in. trenerką koni. Fot. Tomasz Gotfryd
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak długo szkoli się konie, które startują na wysokim poziomie w jeździeckiej konkurencji: ujeżdżenie.
- Ile godzin dziennie trenuje Aleksandra Popławska-Ślązak.
- Jakie cechy kształtowane w jeździectwie mogą być szczególnie przydatne w biznesie.