Polska cyfrowa, ale czy suwerenna? „Sprzedawcom zagranicznych technologii nie chodzi o polską rację stanu” (WYWIAD)
Zagraniczne firmy technologiczne nie muszą kryć się z lobbingiem w Polsce. Robią to publicznie. I choć ze strony administracji publicznej istnieje coraz większe zainteresowanie budową suwerenności cyfrowej, to do sukcesu jeszcze daleka droga – przekonuje Michał Hetmański, prezes fundacji Instrat i jeden z autorów raportu o monopolu zagranicznych firm technologicznych w dostawach narzędzi dla polskiej administracji.
06.03.2026, 04:00
Michał Hetmański, szef fundacji Instrat, wskazuje, że dominacja takich podmiotów jak Microsoft w obszarze oprogramowania biurowego czy usług chmurowych tworzy strukturalne uzależnienie państwa od dostawców spoza Europy. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rosnąca dominacja zagranicznych koncernów technologicznych w polskiej administracji może mieć konsekwencje nie tylko gospodarcze, ale także polityczne i strategiczne.
- Jakie przykłady mają świadczyć o realnym ryzyku utraty kontroli nad kluczowymi danymi państwa.
- Jak w praktyce wygląda lobbing globalnych firm technologicznych w Polsce i dlaczego – według autora raportu – problemem nie jest pojedyncza decyzja czy jedno ministerstwo, lecz cały system zamówień publicznych i przyzwyczajeń instytucji.