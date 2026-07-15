Polska ekspansja w Kenii. Firmy wykorzystują potencjał afrykańskiego hubu
Kenia coraz wyraźniej pojawia się na mapie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. W pierwszym półroczu 2026 r. kontrakty zawarły tam m.in. firmy z branży technologicznej, przemysłowej, budowlanej i spożywczej, korzystając z rosnącego znaczenia kraju jako centrum handlu w Afryce Wschodniej.
15.07.2026, 04:00
Znaczenie Nairobi rośnie dzięki roli regionalnego hubu handlowego, portowego i finansowego. Fot. SimonScafar/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie polskie firmy zawarły nowe kontrakty w Kenii w pierwszej połowie 2026 r.
- Jakie reformy gospodarcze wprowadzono w Kenii od lat 90.
- Dlaczego Kenia jest regionalnym hubem handlowym.