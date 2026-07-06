Kategoria artykułu: Biznes
Polska firma stawia miliardy na Ukrainę mimo wojny. „Szansa na taką inwestycję zdarza się raz na 100 lat”
ELQ rozwija w Ukrainie projekty energetyczne warte ponad 3 mld euro, w tym farmy wiatrowe i słoneczne oraz magazyny energii. Marcin Sołtysiak, prezes spółki, przekonuje, że polskie firmy nie powinny czekać na koniec wojny i opowiada o realiach realizowania takich inwestycji.
06.07.2026, 13:48
ELQ jest polską firmą, która mimo wojny odważnie inwestuje w Ukrainie. Prezes Marcin Sołtysiak przekonuje, że tą drogą powinno pójść więcej polskich firm . Fot.: ELQ
Z tej rozmowy dowiesz się…
- Jak ELQ rozwija w Ukrainie projekty energetyczne warte ponad 3 mld euro.
- Dlaczego Marcin Sołtysiak uważa, że dla firm zainteresowanych Ukrainą to „ostatni dzwonek”.
- Jak dziś wygląda finansowanie i ubezpieczanie inwestycji w kraju objętym wojną.