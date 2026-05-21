Polska i Włochy chcą współpracować. Może w Afryce?
Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Włoch zawarły umowę o współpracy strategicznej. Warto wykorzystać włoską maestrię w dyplomacji gospodarczej w Afryce. Rzym udzieli 5,5 mld euro grantu dziewięciu krajom w ramach Planu Mattei. To szansa dla polskich firm z kilku branż.
21.05.2026, 04:15
Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Włoch zawarły podczas Polsko-Włoskiego Forum Strategicznego „The Bridge", które odbyło się w kwietniu w Rzymie, memorandum o współpracy. Czy to koniec sporów m.in. o to, na jakich obszarach geograficznych powinny koncentrować się UE i NATO? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim zakresie Polska i Włochy mają pogłębić współpracę dyplomatyczną.
- Jak działa włoska dyplomacja ekonomiczna.
- Jakie polskie firmy mogą odnieść korzyści z polsko-włoskiej współpracy w zakresie projektów na terenie Afryki.