Polska jako gospodarczy wyjątek. Dlaczego kryzysy omijały nas po 1995 r.?
Czy Polska miała po prostu szczęście, czy zbudowała realną odporność na kryzysy? Dane historyczne pokazują, że po dramatycznym załamaniu z przełomu lat 70. i 80. nasza gospodarka odbudowała się szybciej niż inne kraje regionu, a po 1995 r. doświadczyła jednych z najrzadszych i najpłytszych spadków PKB per capita na świecie. Skąd bierze się ta stabilność i gdzie kryją się jej ograniczenia?
05.02.2026, 04:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak głębokie i długotrwałe były kryzysy gospodarcze w Polsce od lat 70. oraz jakie czynniki – krajowe i globalne – stały za największym załamaniem poziomu życia.
- Jak szybko Polska, na tle innych krajów regionu, odbudowała się w trakcie transformacji ustrojowej.
- Na ile wyjątkowa była stabilność wzrostu gospodarczego Polski po 1995 r., mierzona częstotliwością i głębokością spadków PKB per capita w porównaniu z innymi państwami świata.