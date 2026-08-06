Kategoria artykułu: Świat
Rozpędzona polska gospodarka potrzebuje coraz mniej dotacji. Ile wpłacamy i ile dostajemy z UE?
Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej jest wciąż płatnikiem brutto do budżetu Unii Europejskiej. Otrzymujemy z Brukseli więcej, niż do niego wpłacamy, ale dużo mniej niż Słowacy i Węgrzy.
06.08.2026, 04:30
Jakie wsparcie z budżetu unijnego otrzymały państwa Grupy Wyszehradzkiej? Fot. Alexander Bernhard/CHROMORANGE (PAP/DPA).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest stosunek między wpłatami a dotacjami z unijnego budżetu w przypadku Polski.
- Jak wyglądamy na tle pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej.
- Jak tłumaczą to eksperci z Polski i zagranicy.