Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?

Z raportu „Rowerowa Polska PZU” wynika, że zdecydowana większość Polaków jeździ na rowerze. W sezonie ponad połowa osób, które jeżdżą na rowerze, deklaruje, że robi to co najmniej kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – niemal codziennie.

Tak wynika z badania, które w czerwcu 2025 r. przeprowadziła Grupa 4P na próbie 1514 Polaków w wieku 18-65 lat reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości oraz region. Raport opublikowano w 2026 r.

Szacuje się, że mamy w Polsce około 19 mln rowerzystów. Dla 9 proc. z nich to wyłącznie środek transportu, za to aż 82 proc. jeżdżących na rowerze traktuje go jako sposób na aktywne spędzenie czasu.

Z raportu wynika, że na co dzień jeżdżący na rowerze skarżą się na zły stan dróg oraz zbyt małą liczba bezpiecznych tras – takich jak pobocza czy drogi rowerowe.

Polskie drogi bezpieczniejsze dla rowerzystów?

Liczby pokazują, że rowerzyści na polskich drogach mogą czuć się coraz bezpieczniej. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych na temat bezpieczeństwa na drogach opublikowanych w kwietniu 2026 r. przez Komisję Europejską.

W ciągu dekady (od 2014 r. do 2024 r.) liczba śmiertelnych ofiar wśród rowerzystów w Polsce spadła o 41 proc. z 286 do 169 ofiar. W 2025 r. było jeszcze bezpieczniej. Dane policji za 2025 r. mówią o 155 ofiarach.

Sporo w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów zrobiono także na Węgrzech (spadek śmiertelnych ofiar w ciągu 10 lat o 52 proc.), Grecji i Luksemburgu (spadek o 47 proc.) oraz Chorwacji (spadek o 42 proc.).

Do tych danych należy podchodzić z ostrożnością – pokazują liczbę ofiar wśród rowerzystów, nie biorąc pod uwagę, jaką popularnością w danym kraju cieszy się ten sposób transportu.

Ilu rowerzystów zginęło w krajach UE?

Na drogach Unii Europejskiej w 2024 r. zginęło 1 819 rowerzystów, w 2014 r. odnotowano 2 041 wypadków. W ciągu dekady liczba śmiertelnych ofiar spadła o 11 proc.

Najwięcej rowerzystów w 2024 r. zginęło w Niemczech (445), Francji (224), we Włoszech (185), Polsce i Holandii (po 169).

Śmiertelne wypadki z udziałem rowerzystów

Rowerzyści na unijnych drogach giną najczęściej z powodu zderzenia z samochodem (45 proc. wypadków śmiertelnych), z samochodem ciężarowych (10 proc.) i vanem (7 proc).

Co czwarta śmierć rowerzysty (27 proc.) nie była spowodowana przez inny pojazd, ale przez upadek, zderzenie z krawężnikiem lub z nieruchomą przeszkodą.

Raport Komisji Europejskiej wskazuje, że sami rowerzyści są niekiedy sprawcami śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. W 2024 r. co setny pieszy w UE zginął w wyniku zderzenia z rowerem. W Holandii, gdzie rower jest ogromnie popularny, rowerzyści odpowiadają za aż 6 proc. wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.

Jak wygląda infrastruktura rowerowa w Polsce na tle innych państw?

Eksperci są zgodni, że jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa rowerzystów jest stan infrastruktury rowerowej. Dane na jej temat zbiera i udostępnia Europejska Federacja Cyklistów (European Cyclists’ Federation), czyli międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli, której celem jest promocja roweru zarówno jako środka transportu, jak i rekreacji.

Europejska Federacja Cyklistów określa dla każdego kraju procentowy stosunek wydzielonej infrastruktury dla rowerzystów do głównych dróg, którymi poruszają się samochody.

Założenie jest proste: obecność rowerzystów na drogach, którymi poruszają się samochody, często jest niebezpieczna dla cyklistów. Stąd potrzeba specjalnej wydzielonej infrastruktury dla rowerzystów, która może objąć drogi rowerowe, pasy ruchu dla rowerów lub ciągi pieszo-rowerowe. By infrastruktura rowerowa była kompletna, powinna mieć tę samą długość, co główne drogi.

W czołówce Holandia i Niemcy

Dane z 2024 r. pokazują, że stosunek infrastruktury rowerowej do głównych dróg wynosi 13,2 proc. (ponad 20 tys. km infrastruktury dla rowerzystów w stosunku do ponad 150 tys. km głównych dróg).

Procentowo to czternasty wynik wśród krajów europejskich. Najbardziej kompletną sieć rowerową ma Liechtenstein (91,6 proc.).

W pierwszej piątce znalazły się także państwa dużo większe od Liechtensteinu: Holandia (79,3 proc.), Belgia (45,9 proc.), Dania (41,2 proc.) i Niemcy (33,6 proc.).

Gorzej niż w Polsce mają m.in. rowerzyści w Estonii (12,3 proc.), Słowenii (11,2 proc.), Włoszech (8,9 proc.), Francji (8,2 proc.), Litwie (7,6 proc.) i Czechach (6,9 proc.).

