Polska najbardziej równomiernie rozwiniętym krajem UE. Jak wyglądają różnice dochodowe między regionami Europy?
Polska należy dziś do najbardziej wyrównanych regionalnie dużych gospodarek Unii Europejskiej. Różnice w poziomie dochodów między województwami są jednymi z najmniejszych w całej Wspólnocie, a jedynym wyraźnym odstępstwem od tej reguły pozostaje region warszawski. Na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje to, że wzrost gospodarczy w Polsce ma charakter bardziej rozproszony i w mniejszym stopniu koncentruje się w jednej metropolii. W praktyce oznacza to bardziej równomierny rozwój terytorialny niż w większości krajów regionu.
21.01.2026, 05:22
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które kraje UE są najbardziej i najmniej zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju gospodarczego.
- Z czego wynikają te różnice, dlaczego stolice niemal zawsze są najbogatszymi regionami i jakie są wyjątki od tej reguły.
- Z jakim historycznym obszarem pokrywa się dziś mapa najlepiej rozwiniętych regionów Europy.