Polska nie jedzie na mundial. Trwa liczenie strat

Brak udziału Polski w Mundialu 2026 oznacza utratę jednego z najważniejszych cyklicznych impulsów gospodarczych związanych ze sportem. Chodzi nie tylko o bezpośrednie przychody, które mógłby uzyskać PZPN, ale również o skutki pośrednie: niższą aktywność w mediach, reklamie, handlu i usługach, a także słabszy efekt mnożnikowy w całej gospodarce.

Pomocnym punktem odniesienia może być raport „Ocena wpływu Wisły Kraków na gospodarkę Polski i miasta Krakowa”, opublikowany w październiku 2023 r. przez Wisłę Kraków i EY. Analiza opierała się na danych za sezon 2021/22, gdy klub występował jeszcze w Ekstraklasie, co trzeba brać pod uwagę przy interpretacji wyników. Według raportu Wisła wygenerowała w tym okresie ok. 90 mln zł wartości dodanej, odpowiadała za 840 miejsc pracy i ponad 31 mln zł wpływów do sektora finansów publicznych.

Najważniejsze są jednak nie same liczby, lecz mechanizmy, które za nimi stoją. Klub piłkarski generuje popyt nie tylko bezpośrednio, lecz także w całym łańcuchu dostaw – od sprzętu sportowego i usług medycznych, przez organizację dnia meczowego i logistykę, po transport i hotelarstwo. Do tego dochodzi wpływ na rynek mediów. W sezonie 2021/22 sprzedaż pakietów telewizyjnych powiązanych z meczami Wisły przełożyła się na niemal 22 tys. subskrypcji o wartości ponad 1 mln zł.

Właśnie te efekty pośrednie i indukowane najczęściej umykają w analizach dotyczących sportu. Tymczasem to one w dużej mierze przesądzają o rzeczywistej skali oddziaływania piłki nożnej na gospodarkę. Z tej perspektywy brak awansu reprezentacji Polski na mundial oznacza nie tylko utracone wpływy PZPN, lecz także osłabienie całego ekosystemu ekonomicznego związanego z obecnością kadry na wielkiej imprezie.

Tegoroczny turniej będzie pierwszym mundialem bez Polski od 2014 r.

Rynek medialny: niższa oglądalność i wpływy reklamowe

Media są jednym z głównych beneficjentów obecności reprezentacji na dużym turnieju. Udział Polski w Mundialu lub Euro generuje skokowy wzrost oglądalności, który bezpośrednio przekłada się na ceny i wolumen sprzedawanych reklam. Największym beneficjentem jest nadawca praw, czyli Telewizja Polska, ale efekt obejmuje cały rynek: od portali internetowych po twórców wideo, którzy skalują produkcję treści wokół turnieju.

Spadek oglądalności transmisji

W analizie wykorzystano dane TVP oraz Biura Reklamy i Marketingu TVP dotyczące meczów reprezentacji podczas Euro 2024, które – podobnie jak Mundial 2026 – rozgrywane było w letnim oknie. Ten case dobrze pokazuje skalę „premii turniejowej” w mediach, która w przypadku braku reprezentacji jest znacząco mniejsza.

Mecze reprezentacji Polski generują oglądalność, która w praktyce „czyści rynek” z konkurencji. Spotkanie z Holandią podczas Euro 2024 oglądało średnio 9,1 mln widzów, a w szczycie ponad 10,3 mln. Sama TVP1 miała 51,8 proc. udziału, a TVP Sport dodatkowe 21,1 proc. W kluczowych grupach (A16-59 i M16-59) łączny udział sięgał odpowiednio 78,9 proc. i 82,0 proc. Oznacza to, że cztery na pięć osób oglądających w tym czasie telewizję wybierało mecz reprezentacji. Z perspektywy rynku reklamowego to sytuacja skrajna: praktycznie cała dostępna uwaga widza koncentruje się w jednym miejscu, co maksymalizuje wartość emisji reklam.

Skala ta utrzymała się także w kolejnych spotkaniach. Mecz Polska–Austria przyciągnął blisko 9 mln widzów, z czego 7,3 mln przed telewizorami i dodatkowe 1,5 mln poza domem. Udziały TVP1 (51,6 proc.) i TVP Sport (13,7 proc.) ponownie potwierdziły dominację nad ramówką. TVP pochwaliła się tym, że mecz przebił popularnością nawet Netfliksa, stając się najważniejszym produktem mediowym dnia.

Nawet przy spadku zainteresowania w trzecim meczu fazy grupowej skala pozostaje bardzo wysoka. Średnia widownia na poziomie 5,8 mln i 54,9 proc. udziału w TVP1 oznacza, że ponad połowa wszystkich oglądających telewizję nadal wybierała transmisję meczu. Dodatkowo istotny jest komponent cyfrowy: 1,4 mln odtworzeń w serwisach TVP pokazuje, że konsumpcja treści sportowych wyraźnie rozszerza się poza tradycyjną telewizję, zwiększając łączny zasięg i potencjał monetyzacji.

Jeszcze wyższy poziom osiąga mundial. Mecz fazy pucharowej Polska–Francja w 2022 r. zgromadził średnio 11,8 mln widzów oraz 3,6 mln odtworzeń online, a łączny zasięg całego turnieju przekroczył 32 mln osób. Reprezentacja jest w stanie dotrzeć jednorazowo do połowy użytkowników Internetu w Polsce (ok. 30 mln osób miesięcznie). Równolegle transmisje online wygenerowały ponad 70,5 mln odtworzeń, co potwierdza rosnące znaczenie kanałów cyfrowych w budowie zasięgu i przychodów.

Kluczowy jest jednak punkt odniesienia. Mecze ogółem podczas Euro 2024 oglądało średnio 2,6 mln widzów w TVP1, przy udziałach na poziomie ok. 23-25 proc. Oznacza to, że obecność reprezentacji podnosi oglądalność trzy-, a nawet czterokrotnie i jednocześnie ponad dwukrotnie zwiększa udział w rynku. Ta różnica bezpośrednio przekłada się na ceny reklam i przychody nadawcy.

Reprezentacja koncentruje uwagę widza w skali, której nie osiąga żaden inny format. Brak kadry na turnieju oznacza więc nie tylko niższą oglądalność, ale przede wszystkim spadek wartości całego pakietu reklamowego i mniejszą zdolność monetyzacji praw mediowych.

Spadek cen reklam

Model biznesowy telewizji opiera się na monetyzacji uwagi widza poprzez sprzedaż czasu reklamowego. W praktyce oznacza to prostą zależność: im wyższe oglądalność i udział w rynku, tym wyższe stawki za emisję. Mecze reprezentacji Polski należą do najdroższych produktów reklamowych, bo gwarantują koncentrację widowni na poziomie niedostępnym dla innych formatów.

Potwierdza to cennik Telewizji Polskiej na mundial 2026, opublikowany jeszcze przed rozstrzygnięciem kwalifikacji. Najdroższą pozycją był potencjalny mecz Polska–Holandia w fazie grupowej. Cena 30-sekundowego spotu po pierwszej połowie, w sprzedaży łączonej (TVP1/TVP2 i TVP Sport), wynosiła 625,3 tys. zł przed rabatami. To poziom zarezerwowany dla absolutnie topowych wydarzeń, który odzwierciedla skalę popytu reklamodawców na zasięg generowany przez reprezentację.

Różnice w wycenie kolejnych spotkań pokazują, jak silnie cena zależy od warunków emisji. Mecz Japonia–Polska, rozgrywany o 1:00 w nocy, był wyceniany na 268,5 tys. zł za 30 sekund, a spotkanie Polska–Tunezja o 4:00 rano na 120,9 tys. zł. Oznacza to spadek wartości o 50–80 proc. z powodu godziny emisji, ale też mniej atrakcyjnego rywala oraz możliwej niższej stawki meczu w przypadku słabszego rozpoczęcia turnieju. W praktyce prime time jest kluczowym nośnikiem wartości, a obecność reprezentacji pozwala maksymalnie wykorzystać te sloty.

Brak Polski w turnieju zmienia tę strukturę fundamentalnie. Mecze bez udziału reprezentacji generują istotnie niższą oglądalność, co przekłada się na niższe ceny GRP (Gross Rating Point – jednostka rozliczeniowa w reklamie telewizyjnej) i mniejszy popyt reklamowy. Nadawca nadal sprzedaje dostępny czas reklamowy, ale traci segment premium, który odpowiada za największą część przychodów i marży.

Jednocześnie Mundial 2026 zwiększa skalę podaży – 48 drużyn i 104 mecze oznaczają więcej dostępnego czasu reklamowego. Teoretycznie daje to większe możliwości monetyzacji, ale bez reprezentacji rośnie ryzyko nadpodaży czasu reklamowego przy ograniczonym popycie. W efekcie średnia wartość pojedynczego kontaktu reklamowego spada.

W skali globalnej zadbano o jeszcze większą monetyzację turnieju. Wprowadzono nowe bloki reklamowe, m.in. L-screen emitowany podczas przerw na nawodnienie czy sponsoring pomiaru czasu. W Telewizji Polskiej rozszerzono ofertę programów towarzyszących, które zwiększają powierzchnię reklamową poza samymi meczami (miniserial TVP „Gra na maksa”).

Te działania poprawiają monetyzację, ale nie zastępują efektu reprezentacji. To właśnie mecze Polski budują najwyższe zasięgi i pozwalają sprzedawać reklamę z największą premią cenową. Bez nich cały model przychodowy turnieju działa, ale na wyraźnie niższym poziomie.

Ograniczenie produkcji contentu

Brak awansu reprezentacji Polski przekłada się bezpośrednio na skalę produkcji treści wokół turnieju. W wariancie z udziałem kadry, polski nadawca planowałby pełną obecność na miejscu, co oznaczałoby codzienne relacje, materiały reporterskie i rozbudowane studio. Bez reprezentacji, z uwagi na duże koszty, zrezygnowano z tego modelu.

„Dla nas, dla telewizji, jako nadawcy mistrzostw, jest to olbrzymia strata. Olbrzymia, bo zainteresowanie mundialem bez Polski spada diametralnie" – powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Jak dodał, będzie to strata dla wszystkich mediów.

„Plany były dwa: pierwszy był uzależniony od awansu Polski. Zakładał pełną obsługę meczów reprezentacji Polski na miejscu, codzienne meldunki z bazy i obecność ekipy reporterskiej. Dziś wiemy, że to się nie wydarzy. W życie wejdzie drugi plan – ekipę komentatorską wyślemy dopiero na ćwierćfinały. Rozważamy też realizację meczu otwarcia z Warszawy” – podkreślił.

Z perspektywy ekonomicznej oznacza to przejście z modelu maksymalizacji zasięgu do modelu kosztowego. Mniej produkcji to nie tylko niższe koszty, ale przede wszystkim:

mniej godzin contentu do sprzedaży reklam,

mniej integracji sponsorskich,

niższa łączna ekspozycja reklamowa wokół turnieju.

Mniejszy popyt na treści oznacza ograniczenie liczby formatów i niższą opłacalność wysyłania zespołów produkcyjnych na miejsce. W efekcie cały rynek medialny działa w trybie ograniczonym, a potencjał monetyzacji turnieju wyraźnie spada.

Warto zauważyć, że efekt turniejowy wykracza poza media informacyjne i sportowe. Duże imprezy piłkarskie napędzają także produkcję treści rozrywkowych i popkulturowych. Przykładem jest film „Druga połowa”, którego premiera była powiązana z Euro 2021 i wykorzystywała kontekst reprezentacji oraz zainteresowanie piłką wśród szerokiej publiczności. Tego typu projekty korzystają z „fali turniejowej”, która zwiększa popyt na treści związane z futbolem także poza stricte sportowym przekazem. Brak udziału Polski ogranicza ten efekt, zmniejszając potencjał dla podobnych inicjatyw w całym sektorze medialno-rozrywkowym.

Utrata przychodów segmentu digital

Segment digitalowy jest jednym z najbardziej wrażliwych na obecność reprezentacji na dużym turnieju. W przeciwieństwie do telewizji, gdzie przychody są częściowo zabezpieczone kontraktami reklamowymi, media cyfrowe w większym stopniu monetyzują bieżący ruch i zaangażowanie użytkowników.

Dobrym punktem odniesienia są wspomniane już Meczyki, czyli spółka Online Venture (właściciel także PPE i Telepolis), zarządzana przez Sebastiana Felknera. W 2024 r. Meczyki odpowiadały za ok. 14 mln zł przychodów, czyli ponad 63 proc. całej spółki (23 mln zł). Jednocześnie segment ten wygenerował ok. 8,62 mln zł zysku operacyjnego netto, co stanowiło aż 96 proc. wyniku całej grupy. Przy kosztach na poziomie ok. 5,8 mln zł (ok. 40 proc. przychodów) oznacza to bardzo wysoką rentowność operacyjną, wyraźnie powyżej średniej dla spółki.

Kluczowe jest źródło tej rentowności. Model Meczyków opiera się na skalowaniu zasięgu wokół bieżących wydarzeń sportowych, w szczególności reprezentacji. Duże turnieje generują:

wyższy ruch (więcej odsłon i dłuższy czas konsumpcji treści),

większą liczbę transmisji live i formatów wideo,

więcej cytowań i wejść z zewnętrznych platform (social media, agregatory treści),

większą atrakcyjność dla partnerów komercyjnych.

Podczas mundialu w Katarze 2022 Meczyki prowadziły intensywną produkcję na miejscu, w tym liczne programy live i materiały ekskluzywne. Tego typu operacja ma sens ekonomiczny tylko przy wysokim popycie na treści związane z reprezentacją. Brak Polski na turnieju ogranicza zarówno skalę produkcji, jak i potencjał monetyzacji.

Efekt jest bezpośredni: niższy ruch oznacza niższe przychody z reklam programmatic (CPM/RPM), mniejszą liczbę integracji sponsorskich i ograniczone możliwości sprzedaży dedykowanych projektów komercyjnych. W modelu opartym na wolumenie użytkowników nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek ruchu przekłada się liniowo na przychody.

Media tradycyjne (w tym prasa)

Z efektu turniejowego korzystają także media tradycyjne. Przykładem jest „Przegląd Sportowy”, który według danych PBC w pierwszym kwartale 2024 r. sprzedawał się średnio w 19,55 tys.egzemplarzy (+25 proc. r/r), a w drugim kwartale 22,39 tys. egzemplarzy (+12,8 proc. r/r).

Wzrost ten był głównie wspierany przez duże wydarzenia sportowe, a w tym okresie najważniejszym wydarzeniem były mistrzostwa Europy. Turnieje działają jak katalizator popytu na treści – zwiększają sprzedaż wydań papierowych, ale także wydań cyfrowych, ruch na stronie www i zainteresowanie treściami premium, które są dostępne za paywallem.

Brak reprezentacji oznacza odwrócenie tego mechanizmu. Spada liczba tematów o najwyższym potencjale zainteresowania, maleje częstotliwość kontaktu odbiorcy z medium, a tym samym trudniej utrzymać podwyższony poziom sprzedaży i zaangażowania. To oznacza utraconą szansę na poprawę wyników.

Konsumpcja i retail

Brak udziału Polski w Mundialu 2026 ogranicza jeden z najbardziej powtarzalnych impulsów popytowych w handlu. Konsumpcja kibicowska ma charakter silnie emocjonalny i zdarzeniowy, a jej skala zależy bezpośrednio od obecności reprezentacji w turnieju.

Spadek sprzedaży gadżetów

Segment merchandisingu jest najbardziej bezpośrednio powiązany z wynikami sportowymi i kalendarzem reprezentacji. W scenariuszu turniejowym rośnie sprzedaż koszulek, szalików czy flag, napędzana zarówno identyfikacją z kadrą, jak i krótkoterminowym efektem emocji. To zakupy impulsywne, często realizowane tuż przed meczami lub w trakcie turnieju. Bez udziału Polski znika główny impuls zakupowy, co przekłada się na wyraźnie niższy wolumen sprzedaży.

To będzie widoczne także na stadionie. W poprzednich latach mecze towarzyskie rozgrywane tuż przed dużymi turniejami były dodatkowym bodźcem przychodowym dla PZPN i telewizji. Działały atmosfera oczekiwania, poczucie uczestnictwa w czymś większym i naturalne „rozgrzewanie rynku” przed Euro czy mundialem (także w kontekście sprzedaży reklam).

Tym razem sytuacja wygląda odwrotnie. Reprezentację czekają dwa czerwcowe mecze, ale będą to sparingi pozbawione realnej stawki, rozgrywane w negatywnym otoczeniu po braku awansu. Do tego dochodzi moment sezonu: piłkarze będą po długich, obciążających rozgrywkach klubowych, a zainteresowanie kibiców może być wyraźnie niższe niż w latach turniejowych. To ogranicza nie tylko przychody dnia meczowego, ale też sprzedaż produktów licencyjnych, która zwykle rozpoczyna się przed finałami.

Dodatkowym kontekstem jest zmiana partnera technicznego reprezentacji od 2027 r., gdzie bardzo prawdopodobnym scenariuszem rynkowym jest przejęcie tej roli przez adidas. Tego typu zmiany zwykle generują dodatkowy popyt poprzez nowe kolekcje i efekt „nowego otwarcia”, ale ten efekt zobaczymy za kilkanaście miesięcy. Wcześniej musi dojść do podpisania umowy, a bez podtrzymania sukcesu, jakim były regularne kwalifikacje na turnieje finałowe, może ona być mniej atrakcyjna pod względem finansowym, ale też pod względem zakresu świadczeń.

Mniejsza sprzedaż FMCG

Podobny mechanizm działa w kategoriach FMCG. Mecze reprezentacji generują tzw. „piki meczowe” – krótkie okresy wyraźnie podwyższonej sprzedaży piwa, napojów i przekąsek. Są one powtarzalne i skumulowane w czasie, co realnie wpływa na wyniki miesięczne i kwartalne producentów oraz sieci handlowych. Bez udziału reprezentacji część tych wzrostów nie występuje, bo spadają zarówno oglądalność, jak i skłonność do organizowania wspólnego oglądania.

Warto podkreślić, że efekt ten nie ogranicza się do klasycznych kategorii „meczowych”. Reprezentacja jest regularnie wykorzystywana w kampaniach reklamowych i projektach licencyjnych. Przykładem może być udział Adama Nawałki w kampanii produktowej parówek emitowanej przed Mundialem 2018. Pokazał on, jak silnie piłka nożna przenika do komunikacji FMCG. Równolegle Polski Związek Piłki Nożnej rozwija segment licencyjny, obejmujący produkty z wizerunkiem reprezentacji i piłkarzy, takie jak przekąski czy sezonowe artykuły (np. czekoladowe jajka-niespodzianki).

Obecność kadry na dużym turnieju jest warunkiem rozpoczęcia sprzedaży takich produktów. W scenariuszu bez mundialu produkcja nie zostanie uruchomiona, bo skala zainteresowania będzie zbyt mała.

Słabsza sprzedaż elektroniki

Turnieje piłkarskie pełnią funkcję katalizatora zakupów w segmencie RTV. Mundial jest jednym z niewielu momentów, które realnie przyspieszają decyzje konsumenckie dotyczące zakupu telewizorów, sprzętu audio czy urządzeń do domowej rozrywki. To klasyczny „event-driven demand” – konsumenci mają konkretny powód i konkretną datę, co skraca proces decyzyjny.

W scenariuszu bez reprezentacji ten mechanizm słabnie. Zakupy są odkładane lub całkowicie zaniechane, co ogranicza sprzedaż w okresie letnim.

Istotny jest także drugi poziom, często pomijany. Producenci elektroniki należą do największych reklamodawców. Intensywnie wykorzystują telewizję, digital i outdoor, budując szerokie kampanie wokół „momentu mundialowego”. Wysoka oglądalność i emocje uzasadniają duże budżety mediowe i agresywną komunikację sprzedażową.

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w czerwcu 2024 r. została marka Media Expert. Wygenerowała 3,43 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 78,52 proc. Polaków w wieku od 7 do 75 lat. W rankingu TOP 10 przygotowanym przez gemiusAdReal znalazł się także RTV Euro AGD.

Budżety reklamowe marek z branży elektroniki należą do największych przez cały rok. Jednak w okresie turniejowym wyraźnie rosną pod względem intensywności i częstotliwości kampanii.

Bez udziału Polski ten efekt jest wyraźnie ograniczony. Mniejszy potencjał zasięgowy oznacza niższe uzasadnienie dla dużych kampanii, a więc także bardziej ostrożne wydatki reklamowe. W praktyce spada nie tylko sprzedaż sprzętu, ale również budżety marketingowe tej kategorii. To zaś dodatkowo osłabia cały rynek mediowy i reklamowy.

Brak efektu impulsowego

Najważniejszy jest charakter tej konsumpcji. To popyt krótkoterminowy, silnie zależny od kontekstu wydarzenia. Jeśli nie zostanie zrealizowany w trakcie turnieju, w większości przypadków nie pojawia się później. Z perspektywy rynku oznacza to nie przesunięcie, ale realną utratę części przychodów. Dlatego brak mundialu z udziałem reprezentacji przekłada się bezpośrednio na słabsze wyniki w handlu i kategoriach powiązanych z konsumpcją czasu wolnego.

Wartość piłkarzy i eksport talentu

Brak ekspozycji na globalnej scenie

Brak udziału Polski w Mundialu 2026 ogranicza jeden z kluczowych mechanizmów budowania wartości zawodników. Mundial to największe okno wystawowe w piłce. To moment, w którym piłkarze trafiają na globalną scenę i są oceniani przez setki milionów kibiców oraz przez skautów i decydentów z całego świata. Duże turnieje koncentrują uwagę i skracają proces decyzyjny w transferach. Bez mundialu zawodnicy są rozproszeni, mniej widoczni i trudniej im przebić się do świadomości zagranicznych klubów. Kluby nadal rywalizują o zawodników, ale zawodnicy rywalizują o uwagę lepszych, bogatszych klubów. Brak obecności Polaków oznacza realne wycofanie się z tej rywalizacji na rzecz innych rynków.

To szczególnie istotne w obecnym momencie, gdy wokół polskich piłkarzy zaczęła budować się pozytywna dynamika. Lepsze wyniki klubów w europejskich pucharach, rosnący ranking Ekstraklasy oraz wyższe wpływy z praw telewizyjnych i transferów zaczęły tworzyć efekt „spirali sukcesu”. Większa widoczność ligi przekładała się na większe zainteresowanie zawodnikami, co podnosiło ceny transferowe i generowało kolejne środki do reinwestycji. W praktyce zaczęła się budować nowa fala mody na polskich piłkarzy jako atrakcyjnego, a wciąż stosunkowo niedrogiego „produktu”.

Niższe wyceny transferowe

To bezpośrednio wpływa na wyceny transferowe. W piłce nożnej cena często jest pochodną narracji i widoczności. Dobry turniej buduje „historię zawodnika”, podbija zainteresowanie i wzmacnia pozycję negocjacyjną klubów. Bez tego efektu hype’u jest mniej, a rozmowy transferowe zaczynają się z niższego poziomu. Klub sprzedający ma słabsze argumenty, a kupujący mniej presji, by płacić premię za potencjał.

Możemy się zastanawiać, ilu z poniższych transferów polskich kadrowiczów nie byłoby, gdyby nie występ reprezentacji na Euro 2016 albo bardzo dobre wyniki w eliminacjach do tychże:

Arkadiusz Milik za 32 mln euro przeszedł do Napoli ,

za 32 mln euro przeszedł do , Grzegorz Krychowiak za 27,5 mln euro przeszedł do PSG ,

za 27,5 mln euro przeszedł do , Piotr Zieliński za 16 mln euro przeszedł do Napoli ,

za 16 mln euro przeszedł do , Kamil Glik za 11 mln euro przeszedł do AS Monaco ,

za 11 mln euro przeszedł do , Kuba Błaszczykowski za 5 mln euro przeszedł do Wolfsburga ,

za 5 mln euro przeszedł do , Bartosz Kapustka za 5 mln euro przeszedł do mistrza Premier League Leicester City ,

za 5 mln euro przeszedł do mistrza , Karol Linetty za 3 mln euro przeszedł do Sampdorii ,

za 3 mln euro przeszedł do , Mariusz Stępiński za 2 mln euro przeszedł do Nantes ,

za 2 mln euro przeszedł do , Kamil Grosicki pół roku później przeszedł za 9 mln euro do Hull City z Premier League .

Pośredni wpływ na przychody klubów

Najważniejsze są jednak konsekwencje finansowe dla klubów. Niższe transfery oznaczają mniejsze wpływy do Ekstraklasy i całego systemu polskiej piłki. Nawet duży transfer zagraniczny ma wpływ na polski światek piłkarski, bo program Solidarity Payment FIFA polega na tym, że część kwoty transferowej jest przekazywana klubom, w których występowali zawodnicy w wieku od 12. do 23. roku życia.

Jako przykład pośredniego wpływu na finanse polskich klubów może służyć transfer Bartosza Kapustki po UEFA Euro 2016. Po udanym turnieju trafił do Leicester City, a Cracovia zarobiła ok. 5 mln euro. Te pieniądze wróciły później na rynek, bo klub szukał zastępstwa, a także zostały wydane na funkcjonowanie i rozwój klubu. Mundial działa dokładnie w ten sam sposób, tylko w większej skali. Bez niego taki dopływ kapitału jest ograniczony, a efekt rozlewania się pieniędzy po systemie jest słabszy.

Równolegle dochodzi do realokacji budżetów marketingowych. Środki nie znikają, ale przepływają do kanałów o wyższej mierzalności i elastyczności, przede wszystkim do digitalu, twórców i projektów contentowych, gdzie szybciej można skalować zasięg i optymalizować performance.

Część budżetów przesuwa się także w obrębie samego turnieju – od rynków bez reprezentacji do rynków z silną obecnością drużyn narodowych, które gwarantują wyższy poziom zaangażowania kibiców i lepszy zwrot z inwestycji. To oznacza, że Polska bez awansu nie tylko traci własny udział w budżetach, ale także przegrywa konkurencję o uwagę z rynkami, gdzie efekt turniejowy jest większy.

Najbardziej odczuwalny jest spadek liczby i skali kampanii 360 stopni. Mundial jest jednym z niewielu momentów, które uzasadniają duże, zintegrowane działania obejmujące telewizję, digital, outdoor i aktywacje offline. Bez niego kampanie są krótsze, bardziej punktowe i mniej intensywne, co obniża całkowity wolumen wydatków reklamowych wokół piłki.

Duże turnieje są jednym z najważniejszych momentów budowy wartości marketingowej piłkarzy. To wtedy rośnie ich globalny zasięg, częstotliwość kontaktu z kibicem i rozpoznawalność poza rynkiem lokalnym. W praktyce przekłada się to na wejście do kampanii reklamowych, wzrost stawek sponsoringowych i możliwość monetyzacji w kolejnych latach.

Brak mundialu ogranicza ten mechanizm. Zawodnicy mają mniej okazji do „wystrzału” popularności. Ich ekspozycja pozostaje zamknięta w rozgrywkach klubowych i pojedynczych meczach reprezentacji, które nie mają porównywalnej skali. W efekcie cały ekosystem marketingowy wokół kadry traci jeden z głównych generatorów wartości i nowych twarzy dla rynku reklamowego.

Gastronomia, eventy i usługi czasu wolnego

Brak udziału Polski w Mundialu 2026 oznacza wyraźne osłabienie dni meczowych. A te dla gastronomii i usług czasu wolnego należą do najbardziej dochodowych momentów w roku. Mecze reprezentacji działają jak naturalny generator ruchu. Bez tego impulsu spada frekwencja w lokalach, a część widzów rezygnuje z wyjść lub przenosi konsumpcję do domu.

Efekt dotyczy nie tylko barów i restauracji. Ograniczona zostaje również skala stref kibica, wydarzeń miejskich i aktywacji sponsorskich. Miasta i organizatorzy inwestują w takie projekty tylko przy gwarancji wysokiego zainteresowania, które zapewnia obecność reprezentacji. W praktyce oznacza to mniej wydarzeń i mniejszy ruch w całym ekosystemie usług.

Dodatkowo zmienia się struktura wydatków. Mundial z udziałem kadry zwiększa udział konsumpcji grupowej, która podnosi wartość koszyka. Bez tego mechanizmu wydatki są bardziej rozproszone i niższe na klienta. Najmocniej odczuwają to duże miasta, ale efekt jest szeroki i rozproszony. Zamiast jednego dużego spadku mamy setki mniejszych ubytków w całym sektorze.

Warto dodać także komponent turystyczny. Mimo wysokich cen biletów i dużych odległości, duże turnieje przyciągają kibiców z Polski. Napędza to sektor turystyczny – linie lotnicze, biura podróży, hotele i usługi towarzyszące. Obecność reprezentacji jest kluczowym motywatorem takich wyjazdów. Bez niej skala ruchu turystycznego wyraźnie spada, bo znika główny powód podróży. W efekcie tracą nie tylko zagraniczne rynki gospodarzy turnieju, ale również polskie firmy obsługujące ruch wyjazdowy.

Efekt systemowy: łańcuch dostaw, dochody i finanse publiczne

Ograniczenie aktywności na poziomie konsumpcji przekłada się na cały łańcuch dostaw. Mniej wydarzeń i niższa produkcja treści oznaczają mniej zleceń dla agencji, firm produkcyjnych, dostawców technologii, logistyki czy obsługi eventów. System, który w trakcie dużych turniejów pracuje na podwyższonych obrotach, funkcjonuje poniżej swojego potencjału.

To prowadzi do efektu wtórnego po stronie dochodów. Branże powiązane z turniejem generują mniej pracy i niższe wynagrodzenia, szczególnie w segmentach opartych na elastycznych formach zatrudnienia. W konsekwencji spada konsumpcja prywatna, a efekt rozlewa się dalej na kolejne sektory gospodarki.

Bezpośrednim skutkiem są także niższe wpływy podatkowe. Słabsza konsumpcja ogranicza VAT i akcyzę, a niższe przychody firm i dochody pracowników przekładają się na spadek CIT i PIT. W ujęciu makro nie jest to jeden duży ubytek, ale kumulacja wielu mniejszych spadków rozłożonych w czasie. Łącznie tworzą one realną lukę: mniej wydatków, mniej dochodów i słabszy impuls gospodarczy, który w normalnym scenariuszu towarzyszy dużym turniejom.