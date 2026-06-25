Kategoria artykułu: Biznes
Polska nie wygra już niskimi kosztami. Małgorzata Adamkiewicz: potrzebujemy nowego modelu wzrostu
– Nie jesteśmy już w stanie konkurować niskimi kosztami wytwarzania produktów – mówi Małgorzata Adamkiewicz, właścicielka Adamed Pharma. Jej zdaniem Polska musi pilnie postawić na innowacje, prostsze wdrażanie badań oraz silniejsze wsparcie firm w globalnej ekspansji.
25.06.2026, 16:43
Małgorzata Adamkiewicz, właścicielka Adamed Pharmy. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tej rozmowy dowiesz się…
- Dlaczego model rozwoju Polski oparty na niskich kosztach produkcji się wyczerpuje.
- Co blokuje skuteczną współpracę nauki z biznesem i rozwój innowacyjnych firm.
- Jak państwo może realnie wspierać polskie firmy w ekspansji na światowe rynki.