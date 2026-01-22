Kategoria artykułu: Świat
Polska ofensywa gospodarcza w Maroku
Pod koniec ubiegłego roku w Casablanca Finance Center (CFC) odbyła się polsko-marokańska konferencja poświęcona tematyce FinTech. Stanowiła ona kolejny element polskiej ofensywy gospodarczej w Maroku, która rozpoczęła się od uznania przez Polskę marokańskiego planu autonomii Sahary Zachodniej.
11 grudnia w Casablanca Finance Center (CFC) odbyła się polsko-marokańska konferencja poświęcona tematyce FinTech. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak kwestie polityczne mogą wpłynąć na pozycję polskiego biznesu w Maroku?
- Jakie polskie wydarzenia gospodarcze odbyły się w Maroku w listopadzie i grudniu 2025 r.?
- Jakie szanse dla polskiego FinTech-u oraz dla branży elektro-energetycznej stwarza rynek marokański?