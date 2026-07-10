Kategoria artykułu: Analizy
Polska ominęła pułapkę średniego dochodu. A może ona wcale nie istnieje?
Jeszcze dziesięć lat temu wielu ekonomistów ostrzegało, że Polska może utknąć w gronie krajów na średnim poziomie rozwoju. Dziś widać, że ten scenariusz się nie spełnił. Czy to dowód, że pułapka średniego dochodu jest mitem, czy raczej że Polsce udało się jej uniknąć dzięki wyjątkowej kombinacji czynników?
10.07.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Polska rzeczywiście ominęła pułapkę średniego dochodu.
- Dlaczego część ekonomistów kwestionuje istnienie pułapki średniego dochodu.
- Jakie mechanizmy stoją za sukcesem gospodarczym Polski i czy możliwe jest dalsze doganianie najbogatszych państw Europy.