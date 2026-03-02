Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy
Stan zwiększającego się zagrożenia na świecie wymusza radykalne działania. W poniedziałek szef polskiego rządu przekazał, iż Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Co to takiego?
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy. Na zdjęciu Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania w Paryżu, w styczniu br. Fot. PAP/Radek Pietruszka/Matthieu Rondel/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co to jest „parasol atomowy" i jak mógłby podnieść poziom bezpieczeństwa Polski i Europy.
- Jaki jest potencjał atomowy Francji.
- W jaki sposób Polska mogłaby wejść pod francuski „parasol atomowy".