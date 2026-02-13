Kategoria artykułu: Analizy
Polska blisko celu. Czy na poziomie 95 proc. PKB UE czeka nas sufit?
Po 30 latach szybkiego doganiania Zachodu Polska zbliża się do granicy 95 proc. średniego PKB UE. Pytanie brzmi: czy to tylko przystanek przed pełną konwergencją, czy punkt, w którym wzrost zacznie wyraźnie hamować – pod presją demografii, technologii i wyczerpanych rezerw transformacji.
13.02.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak szybko Polska zbliżała się do średniego poziomu życia w UE od 1995 r. i w którym okresie tempo konwergencji było najwyższe.
- Jak – według długoterminowych założeń Komisji Europejskiej – może przebiegać proces doganiania Zachodu do 2070 r.
- Dlaczego po 2040 r. Polska może przestać zmniejszać dystans do najbogatszych gospodarek UE oraz jakie czynniki mogą o tym przesądzić.