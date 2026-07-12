Kategoria artykułu: Kultura
Polska w operowej awangardzie, czyli soft power Władysława IV
Król Władysław IV stworzył w Warszawie stałą operę w czasach, gdy ta sztuka dopiero rodziła się w Europie. Scena miała najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a występował na niej znany kastrat, który przyciągał gości z całej Europy. Koniecznie zobaczcie wystawę na Zamku Królewskim.
12.07.2026, 05:15
Fragment wystawy „Wielka Gra. Opera Władysława IV” w Zamku Królewskim w Warszawie. Fot. T. Kaczor
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego powszechne szkolne przekonanie o upadku Rzeczpospolitej czasów Wazów jest nieprawdziwe.
- Dzięki komu Warszawa stała się laboratorium nowoczesnego widowiska i jednym z centrów europejskiej kultury baroku.
- Którego kastrata przyjeżdżała słuchać „cała Europa”.