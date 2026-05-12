Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP5 państw stratnych na żywiołach. Klimat zmieni finanse publiczne
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie woli „dopłacać do suszy” 11 mld euro rocznie. Działa za wolno.
12.05.2026, 05:15
W sierpniu 2025 r. Wisła w Warszawie osiągnęła najniższy historyczny poziom od 1797 roku. Wiele wskazuje, że w tym roku niechlubny rekord może zostać pobity. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które miasto w Polsce ma tak dobry system wyłapywania deszczówki, że nazywane jest miastem-gąbką.
- Jak susza na Sycylii przyczyniła się do rozprzestrzenienia i umocnienia pozycji mafiozów.
- O tym, jak kilkuletnia susza doprowadziła do strategicznej reformy w Kapsztadzie.