Kategoria artykułu: Analizy
Polska wśród państw o najniższej dzietności na świecie. Problem jest jednak globalny
Polska znajduje się w światowej czołówce krajów o najniższej dzietności. W 2024 r. współczynnik spadł do historycznego minimum 1,1. Problem ten nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Niemal wszystkie duże gospodarki, od Chin przez Niemcy po USA, odnotowują wskaźniki poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Jak przebiega kryzys dzietności, z czego wynika i czy da się z nim coś zrobić?
03.02.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przedstawia się współczynnik dzietności w Polsce na tle innych dużych gospodarek na świecie.
- Jak zmieniała się dzietność w krajach UE w ciągu ostatnich 30 lat i w których krajach się poprawiła.
- Jakie czynniki powodują kryzys dzietności i jak można rozwiązać problem.