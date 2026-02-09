Kategoria artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- W których branżach polskie firmy dominują, a gdzie krajowy kapitał pozostaje na marginesie mimo dużego potencjału gospodarki.
- Jaką rolę w strukturze polskiego biznesu odgrywają spółki Skarbu Państwa i jak wyglądałby obraz rynku po ich wyłączeniu z porównania.
- Jak brak dużych krajowych firm wpływa na innowacyjność oraz jakie działania państwa mogą realnie wesprzeć ich budowę.