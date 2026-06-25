Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kulczyk, Wejchert i śmietanka polskiego biznesu w radzie nadzorczej AIP Seed. Fundusz kieruje się na giełdę
Do rady nadzorczej AIP Seed dołączają czołowe nazwiska polskiego biznesu, w tym m.in. Sebastian Kulczyk i Łukasz Wejchert. Fundusz venture capital zapowiada wejście na warszawską giełdę oraz rozwój modelu evergreen. Ma umożliwić szerszemu gronu inwestorów udział w finansowaniu startupów na wczesnym etapie ich rozwoju.
25.06.2026, 14:25
Dariusz Żuk, założyciel AIP Seed, podkreśla, że celem funduszu jest otwarcie inwestowania w startupy dla szerszego grona inwestorów oraz budowa globalnych spółek technologicznych z Polski. Fot.: zdjęcie prywatne Dariusza Żuka.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak AIP Seed chce otworzyć inwestowanie w startupy dla znacznie szerszego grona inwestorów i dlaczego właśnie teraz uznaje to za kluczowy moment dla rynku venture capital.
- Dlaczego Polska – mimo stosunkowo silnej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej – wciąż pozostaje niedofinansowana w obszarze VC i jakie są tego konsekwencje dla rozwoju innowacji.
- Na czym ma polegać nowa strategia AIP Seed, łącząca model evergreen, giełdę i „Founder Factory”, oraz jak fundusz chce wspierać budowę globalnych spółek technologicznych z Polski.