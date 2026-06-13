Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polski ksiądz miał zatańczyć w czeskim „Tańcu z gwiazdami”. Zbigniew Czendlik od lat promuje nas w Czechach (WYWIAD)
„Jestem dumny z Polski. Widzę, jak z zazdrością Czesi patrzą na zmiany, które zaszły w Polsce. Dzisiaj Polska jest dużo bardziej nowoczesna niż Czechy” - tłumaczy ks. Zbigniew Czendlik. Polski duchowny ma w Czechach status celebryty.
13.06.2026, 05:00
Polski ksiądz Zbigniew Czendlik od 34 lat mieszka i pracuje w Czechach. W 2024 r. czeska telewizja wyemitowała ośmioodcinkowy program „Kamperem po Polsce” („V karavanu po polsku”), w którym polski ksiądz pokazywał Czechom Polskę. Fot. Petr Malina (PAP/CTK)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd polski ksiądz Zbigniew Czendlik wziął się w Czechach i jak od ponad 30 lat promuje Polskę oraz Polaków u naszych południowych sąsiadów.
- Jak Czesi pokochali polskiego duchownego.
- Skąd bierze się jego fenomen.