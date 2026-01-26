Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Polski Pentagon” – potrzebna inwestycja czy kosztowna gigantomania?
Polskie instytucje centralne – w szczególności wojskowe – są dziś rozproszone po całej Warszawie. Ma to swoje historyczne i funkcjonalne uzasadnienie. Innego zdania jest jednak Stowarzyszenie OdNowa, które postuluje stworzenie jednego, dużego centrum dowodzenia, określanego roboczo mianem „polskiego Pentagonu”.
26.01.2026, 10:52
Zgodnie z przedstawioną koncepcją miałaby to być swoista „kwatera główna państwa”. Na wizualizacjach zaprezentowanych przez stowarzyszenie widać m.in. napis „Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych”, choć sam Marcin Ociepa – były wiceminister obrony i przewodniczący OdNowy – zaprzeczał, by projekt wprost zakładał przeniesienie tych struktur w jedno miejsce. Fot. X/OdNowa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym w założeniu ma być „polski Pentagon” i jakie instytucje miałyby się w nim znaleźć.
- Jakie zagrożenia niesie koncentracja infrastruktury wojskowej w jednym punkcie.
- Jak pomysł uzasadniają jego autorzy i dlaczego budzi on wątpliwości wśród ekspertów.