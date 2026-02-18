Kategoria artykułu: Biznes
Polskie banki europejskim liderem dostępności cyfrowej. E-commerce i telekomunikacja zostały w tyle
Po ponad pół roku od wprowadzenia w Polsce aktu o dostępności polskie banki odnotowały skokowy wzrost zgodności ze standardami, stając się liderami na skalę europejską. Inaczej jest w handlu internetowym i telekomunikacji – te branże wciąż mają sporo do nadrobienia. Tak wynika z najnowszego raportu Business Accessibility Forum, który opisujemy jako pierwsi.
Eksperci zwracają uwagę na bariery we wprowadzaniu rozwiązań zgodnych ze standardami dostępności. To m.in. złożoność systemów czy zależność od zewnętrznych integracji, ale też niejednoznaczne definicje prawne i zmieniające się standardy. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie dokumenty określają obowiązki i standardy dotyczące dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością.
- Jakie efekty wywołało wprowadzenie w Polsce Europejskiego aktu o dostępności (EAA) na sektory bankowy, e-commerce oraz telekomunikacji.
- Z jakimi trudnościami mierzą się firmy przy dostosowywaniu swoich systemów do standardów dostępności.