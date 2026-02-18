Polskie banki europejskim liderem dostępności cyfrowej. E-commerce i telekomunikacja zostały w tyle

13 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument podpisały 164 państwa, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Także Polska.

Składając swój podpis pod konwencją, wszystkie kraje uznały znaczenie dostępności jako niezbędnego elementu dla „umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności”. Tym samym zobowiązały się do zapewniania im dostępu do informacji, komunikacji i technologii, a także innych powszechnie dostępnych usług.

Jak się jednak okazało, mimo istnienia od lat 90. standardów i wytycznych, takich jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), możliwość dobrowolnego wprowadzania ułatwień dla osób z niepełnosprawnością nie doprowadziła do diametralnej zmiany. Unia Europejska zdecydowała się więc na wprowadzenie Europejskiego aktu o dostępności (EEA), który w Polsce wszedł w życie w czerwcu 2025 roku. Jak się okazuje, w przypadku polskiej bankowości przyniósł radykalny zwrot.

„Polskie banki wyznaczają standardy dla Europy"

W 2023 roku polskie banki spełniały – według raportu Business Accesibility Forum „Beyond Compliance. The EAA Implementation Report” – 59 proc. podstawowych kryteriów WCAG. Dwa lata później, w 2025 roku, osiągnęły 80 proc. zgodności z wytycznymi dostępności. Średnia unijna w sektorze bankowości to 73 proc.

„Ta jakościowa zmiana odzwierciedla systematyczne inwestycje w systemy projektowe, specjalne zespoły ds. dostępności oraz regularne cykle audytowe. Polskie banki wyznaczają dziś europejski standard w zakresie dostępnych usług finansowych” – czytamy w raporcie.

– Wdrożenie nowych przepisów dotyczących dostępności wymaga od sektora bankowego przyjęcia innowacyjnego podejścia. Konieczne jest działanie w sposób wieloproduktowy oraz uwzględnienie różnych kanałów kontaktu z klientem – tłumaczy Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, radczyni Związku Banków Polskich.

Autorzy raportu stawiają jasny wniosek – systematyczne podejście, łączące zewnętrzne ekspertyzy z regularnymi działaniami, daje ponadprzeciętne efekty.

„Polski sektor bankowy udowadnia, że organizacje europejskie mogą wykraczać poza wymogi EAA, gdy dostępność jest zakorzeniona w kulturze i procesach. Wyzwaniem nie jest wiedza o tym, co należy robić, ale budowanie systemów umożliwiających konsekwentną realizację tych działań” – stwierdzają autorzy raportu.

E-commerce i telekomunikacja zostają w tyle

Mniej widowiskowo prezentują się wyniki w sektorze e-commerce. Tu polskie firmy mimo wzrostu z 51 proc. w 2023 roku do 54 proc. dwa lata później są nadal za europejską średnią, która wynosi 58 proc.

„Sektor ten stoi przed wyraźnymi wyzwaniami: złożonymi przepływami użytkowników, dużym uzależnieniem od integracji stron trzecich oraz szybkimi cyklami rozwoju” – tłumaczą eksperci BAF.

Mimo to jest nadzieja na dogonienie reszty Europy. Firmy wdrażające dostępność do systemów projektowych (tzw. design systems, czyli zestawu zasad zapewniających spójny wygląd i funkcjonowanie stron czy aplikacji) najszybciej nadganiają standardy.

Silniejszy wzrost, bo z 57 do 63 proc., odnotowały firmy telekomunikacyjne. Mimo tej dynamiki one także pozostają w tyle za unijną średnią, która w tym przypadku wynosi 70 proc. zgodności z podstawowymi standardami WCAG.

Dostępność przyszłością, ale wciąż niejasną

– Dostępność stała się kluczowym elementem strategii ESG. Obecnie ustawa obejmuje przede wszystkim przedsiębiorstwa sprzedające produkty i usługi konsumentom online. [...] Nie ma jednak wątpliwości, że kwestia dostępności ostatecznie dotknie każdy podmiot w łańcuchu dostaw – stwierdza Karolina Mendecka, dyrektorka Business Accesibility Forum.

Wdrażanie standardów dostępności może być jednak problematyczne. Instytucje muszą w krótkim czasie dostosowywać stare systemy, obarczone długiem technologicznym, równocześnie przygotowując się do wprowadzania w przyszłości wciąż zmieniających się standardów i nowych technologii.

– Europejskie przepisy dotyczące dostępności są solidne, ale zostały opracowane głównie z myślą o klasycznych interfejsach i przewidywalnych interakcjach użytkownika z systemem. Świat agentów AI zasadniczo zmienia ich logikę. Dostępność nie dotyczy już tylko czytelności stron internetowych i zgodności z WCAG, chociaż pozostaje to wiążącym wymogiem. Chodzi też o zrozumiałość systemu, przewidywalność i kontrolę użytkownika. Dlatego powinniśmy jak najszybciej zmienić nasze podejście do dostępności w odniesieniu do systemów autonomicznych – mówi Artur Marcinkowski, założyciel Fundacji Widzialni i twórca Business Accesibility Forum.

Do tych trudności dochodzą także niejasne definicje prawne, normy techniczne i procedury operacyjne.

„Firmy muszą wybierać między dwiema niedoskonałymi opcjami: budowaniem zgodnie ze specyfikacjami, które mogą nie w pełni odzwierciedlać aktualne potrzeby użytkowników, lub wprowadzaniem innowacji jeszcze przed wydaniem formalnych wytycznych, bez pewności regulacyjnej” – kwitują autorzy raportu.

