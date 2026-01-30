Kategoria artykułu: Sport
Polskie ekspansje zagraniczne. Zaatakujemy również biegiem przeszkodowym – Runmageddonem
W ubiegłym roku organizatorzy Runmageddonu odnotowali w Polsce ponad 70 tys. zgłoszeń do swoich biegów. Aż jedna trzecia uczestników to debiutanci. Firma, która w czasie pandemii musiała zwolnić 80 proc. zespołu, dziś jest na tyle stabilna, że planuje ekspansję do kilku krajów europejskich. O kluczowych decyzjach, które doprowadziły markę do odbudowy i ponownego wzrostu, opowiada nam jej twórca – Jarosław Bieniecki.
30.01.2026, 05:00
Jarosław Bieniecki, twórca Runmageddonu. Pierwszy bieg z tej serii odbył się w 2014 r. w Warszawie. Po kilku latach w firmie pracowało już 60 osób.
Fot. Jarosław Bieniecki/archiwum własne
Fot. Jarosław Bieniecki/archiwum własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Jarosław Bieniecki pozyskał środki potrzebne do startu Runmageddonu.
- Jak dużym budżetem rocznym dysponuje dziś Runmageddon.
- Jak udawało się organizować biegi w czasie pandemii koronawirusa.