Polska w chmurze
Kategoria artykułu: Technologia
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Polskie firmy w chmurze. Wysoka adopcja, nie do końca wykorzystany potencjał
Polskie firmy sprawnie wdrażają chmurę. Wyzwaniem nie jest już migracja, lecz wykorzystanie zaawansowanych usług AI, analityki danych i cyberbezpieczeństwa, które zwiększają produktywność, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.
28.07.2026, 03:45
Zdaniem ekspertów szeroka adopcja chmury w naszym kraju nie oznacza bynajmniej, że polskie firmy wykorzystują jej potencjał w maksymalnym stopniu. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo wzrosło wykorzystanie chmury przez polskie firmy w ciągu ostatnich siedmiu lat.
- Dlaczego największym wyzwaniem nie jest już migracja do chmury, lecz wykorzystanie zaawansowanych usług, takich jak AI, analityka danych i cyberbezpieczeństwo.
- Co decyduje dziś o powodzeniu transformacji chmurowej w firmach.