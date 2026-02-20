Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?

Siedem organizacji z Polski znalazło się w najnowszym rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026”, opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia obejmującego europejskie inkubatory i akceleratory. Najwyżej sklasyfikowaną organizacją z Polski oraz całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej został Startup Hub Poland.

Polska reprezentacja w europejskim zestawieniu

Ranking „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” obejmuje organizacje wspierające rozwój innowatorów i startupów. Operatorzy mogą się zgłaszać się do zestawienia, podlegają potem weryfikacji według określonych kryteriów. Oceniane są zarówno ich działania programowe, jak i efekty pracy z młodymi firmami. Elementem punktacji są opinie alumnów programów, a także postrzeganie organizacji przez ekspertów branżowych oraz osiągnięcia startupów, które przeszły przez dany program wsparcia.

W tegorocznej edycji w rankingu znalazły się następujące polskie podmioty:

Startup Hub Poland – najwyżej sklasyfikowana organizacja z Polski i regionu CEE (29 miejsce),

ISE Group & ISE Corporate Accelerator – 30 miejsce,

Rebels Valley – 60 miejsce,

StartSmart CEE – 68 miejsce,

CIC – 83miejsce

EdtechHub Ventures – 94 miejsce,

Huge Thing – 151 miejsce.

Polska jako centrum technologiczne regionu

– Polska, dotąd kojarzona jako eksporter talentów technologicznych, za granicą zaczyna być postrzegana jako samoistne centrum technologiczne. Zależało nam, by pełniła rolę lidera regionu, który ma szansę stać się atrakcyjnym kierunkiem inwestycji w epoce po pandemicznej i AI – mówi Paulina Brym-Ciuba, prezes zarządu Startup Hub Poland.

Jak podkreśla, Niemcy uplasowały w zestawieniu czterokrotnie więcej organizacji i otwierają zestawienie. Łącznie Polska i Niemcy stanowią jedną piątą wszystkich podmiotów uwzględnionych w rankingu.

– Najważniejszy przekaz dla założycieli startupów jest prosty: nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by rozwijać się w najlepszym środowisku – dodaje Paulina Brym-Ciuba.

Maciej Sadowski, główny ekspert i współzałożyciel Startup Hub Poland, wskazuje, że tegoroczny ranking jest efektem wieloletniego rozwoju całego ekosystemu.

– Mamy liderów z doświadczeniem exitów, fundusze VC, aniołów biznesu, kadrę ekspercką, instytucje publiczne wspierające innowacje oraz rosnące zaangażowanie przemysłu, prawników i mediów – podkreśla Maciej Sadowski.

Wsparcie na wczesnym etapie rozwoju spółek technologicznych jest istotne, wpływa na jakość całego ekosystemu innowacji w kraju i regionie.

StartSmart CEE: lokalne wsparcie, globalne ambicje

StartSmart CEE wcześniej działający jako MIT Enterprise Forum CEE. Program od początku opiera się na metodykach dostosowanych do specyfiki rynku Polski i regionu.

– Współpraca z Massachusetts Institute of Technology pozwala nam korzystać z aktualnej wiedzy o rozwoju firm technologicznych i budowie efektywnych ekosystemów komercjalizacji innowacji – mówi Magdalena Jabłońska, prezes StartSmart CEE.

Organizacja wspiera także rozwój otwartych modeli innowacji w dużych firmach.

– Pomagamy przedsiębiorstwom otwierać się na współpracę ze startupami i budować partnerskie środowisko, uwzględniające potrzeby obu stron – zaznacza Magdalena Jabłońska.

StartSmart CEE łączy lokalną aktywność z globalnym podejściem. Wczesne łączenie startupów z zagranicznymi rynkami ma zwiększać ich szanse na międzynarodową ekspansję. Przykładem jest Boston Bootcamp, realizowany od 2016 r., a także cykl konferencji Shaping Tomorrow, organizowany we współpracy z MIT. W tym roku wiodącym obszarem zainteresowania będzie sztuczna inteligencja i jej praktyczne zastosowania w gospodarce.

Magdalena Jabłońska zwraca uwagę, że rynek akceleracji w Polsce w dużym stopniu napędzany jest grantami publicznymi.

– Największą wartość tworzymy, gdy łączymy kapitał publiczny z prywatnym, maksymalizując zwrot z inwestycji i skalę wpływu – podkreśla Magdalena Jabłońska.

Huge Thing: ponad dekada doświadczeń w akceleracji

W zestawieniu znalazł się również Huge Thing, działający w obszarze akceleracji od 2012 r. Organizacja zrealizowała ponad 24 edycje programów, ich alumnami są m.in. startupy Pergamin czy Ramp Network.

– Istotą akceleracji jest wybór zespołów z dużym potencjałem i łączenie ich z osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie – mówi Monika Synoradzka, szefowa Huge Thing.

Jak zaznacza, organizacja planuje dalszy rozwój programów, wykorzystując doświadczenie i rozbudowaną sieć kontaktów. Według niej polski ekosystem wraca do aktywności oddolnych: rośnie liczba funduszy i aniołów biznesu, zwiększa się świadomość korporacji dotycząca współpracy ze startupami, a operatorzy akceleracyjni mają potencjał rozwoju na skalę globalną.

– Jeśli jednak chcemy realizować ambicje porównywalne z YC, potrzebna jest zmiana modelu finansowania programów akceleracyjnych – wskazuje Monika Synoradzka.