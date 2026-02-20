Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
Wsparcie na wczesnym etapie rozwoju spółek technologicznych jest istotne, wpływa na jakość całego ekosystemu innowacji w kraju i regionie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie polskie huby startupowe znalazły się w europejskim rankingu i które zajęły najwyższe miejsca.
- Jaką rolę w budowaniu pozycji Polski jako centrum technologicznego regionu odgrywają akceleratory i programy wsparcia.
- Czy obecny model finansowania akceleratorów w Polsce pozwoli konkurować z globalnymi liderami, takimi jak Y Combinator.