Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes

Tomasz Maćkowiak i Sławomir Hemerling-Kowalczyk półtora roku temu sprzedali Grupie Symfonia spółkę Nefeni, tworzącą oprogramowanie do zarządzania finansami oraz elektronicznego obiegu dokumentów dla sektora publicznego. Równolegle rozwijali drugą firmę – GIAP, głównie producenta i dostawcę rozwiązań GIS (Geographic Information System – systemów informacji geograficznej). To właśnie ten biznes zamierzają obecnie intensywnie rozwijać, m.in. przez fuzje i przejęcia.

W ostatnich dniach GIAP podpisał umowę przejęcia spółki Designers, specjalizującej się w cyfrowych systemach zarządzania drogami, również przeznaczonych dla sektora publicznego.

Cena nie została ujawniona, uwzględniono w niej m.in. finansowanie bankowe oraz inne projektowe i finansowe zobowiązania spółki. Wycenę spółki można natomiast szacować na kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych.

Obecnie GIAP osiąga roczne przychody na poziomie ok. 15-20 mln zł, przy relatywnie wysokiej rentowności realizowanych projektów. Przejęta spółka generuje natomiast ok. 6-7 mln zł przychodów rocznie. Celem transakcji jest zrównanie poziomu przychodów obu firm w kolejnych latach.

GIAP stawia na rozwój przez akwizycje

Założycielem GIAP jest Sławomir Hemerling-Kowalczyk, natomiast Tomasz Maćkowiak dołączył do projektu jako inwestor. Biznes rozbudowują wspólnie.

– GIAP przez lata rozwijał się systematycznie, pozyskując kolejne kontrakty na rozwiązania IT dla sektora publicznego – zarówno mniejsze, jak i duże. Spółka dysponuje dziś rozbudowanym zapleczem organizacyjnym i technologicznym, którym chcemy wzmocnić Designers. Wierzymy, że przy naszym wsparciu firma będzie się dalej rozwijać, a jednocześnie dobrze uzupełni ofertę GIAP – mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Designers działa na rynku od ok. 35 lat, czyli blisko dwa razy dłużej niż GIAP.

– Mówimy o dojrzałej firmie, silnie osadzonej na rynku – Designers obsługuje m.in. Warszawę, Wrocław i Rzeszów, realizował również projekty wojewódzkie. Spółka znalazła się jednak w momencie, w którym potrzebuje inwestycji m.in. w unowocześnienie technologii, aby utrzymać konkurencyjność na obecnym rynku. Zdecydowaliśmy się przejąć firmę – rozmowy trwały blisko dwa lata – dodaje Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Zdaniem przedsiębiorcy Właściciel Designers: To właściwy moment, by przekazać firmę Designers zakładałem w „studenckim akademiku”. Początkowo była to typowa spółka usługowa, potem pojawiać się zaczęły coraz większe kontrakty, w tym płynące z ministerstw. Z czasem rozwijaliśmy kolejne kompetencje – od systemów wspomagania projektowania – po rozwiązania do zarządzania drogami. Przełomem było stworzenie technologii, dzięki której drogi mogły być odwzorowywane w systemach informatycznych w sposób zbliżony do rzeczywistości, a nie jedynie jako proste przebiegi liniowe. To otworzyło nam rynek i sprawiło, że dziś większość dużych miast w Polsce korzysta z naszych rozwiązań.



Doszliśmy jednak do momentu, w którym, aby rozwijać firmę dalej, potrzebne były większe kompetencje organizacyjne, technologiczne i kapitałowe. Rynek bardzo się zmienia, pojawiają się nowe technologie, w tym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dalszy rozwój spółki wymaga już mocnego dokapitalizowania.



GIAP pojawił się jako inwestor, który ma długofalową wizję rozwoju i doświadczenie, pozwalające wejść firmie na kolejny poziom działalności, także w kontekście ekspansji zagranicznej. Uznałem więc, że to właściwy moment, aby przekazać firmę. Chcę podkreślić, że Designers był i jest spółką w dobrej kondycji.



Po 35 latach prowadzenia biznesu doszedłem do momentu, w którym chciałem nieco zmienić swoje życie. Człowiek z czasem zaczyna inaczej patrzeć na priorytety. Wpływ na moją decyzję miały także kwestie osobiste, w tym potrzeba większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.



Mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem dla tej firmy, a dziś oddaję ją w ręce ludzi, którzy mają potencjał i energię, by dalej ją rozwijać.

Cross-selling i synergie po przejęciu Designers

Zarządzający GIAP przyznają, że od dłuższego czasu interesowali się rozwiązaniami do zarządzania i inwentaryzacji dróg oraz zieleni miejskiej (Designers dysponuje technologią również w tym obszarze).

– Kilka lat temu chcieliśmy samodzielnie tworzyć i dostarczać rozwiązania w tym segmencie. W strukturach GIAP okazało się to jednak nieefektywne kosztowo. Przejmując spółkę z gotowymi strukturami oraz produktami, które można dalej rozwijać, wracamy do tej koncepcji. Zresztą już wcześniej, poszukując synergii dla naszych rozwiązań, współpracowaliśmy z Designers. Teraz chcemy postawić na cross-selling – wskazuje Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Wspólne kompetencje i kierunek rozwoju

Spółki pozostaną niezależnymi podmiotami. Jednocześnie część zespołów i kompetencji będzie się przenikać, a do Designers mają zostać wdrożone wykorzystywane w GIAP narzędzia do zarządzania firmą i projektami.

– Proces będzie przebiegał płynnie, bez zakłócania struktur przejmowanej firmy. Wsparliśmy ją jako inwestorzy za pośrednictwem naszych Fundacji Rodzinnych. Sławek natomiast wszedł do zarządu Designers, a dotychczasowy prezes został jej członkiem zarządu – mówi Tomasz Maćkowiak.

Designers zatrudnia i współpracuje obecnie z ok. 30 osobami, natomiast zespół GIAP liczy dwa razy więcej pracowników i współpracowników.

– Strategia rozwoju GIAP zakłada dalsze rozwijanie i zwiększanie sprzedaży bazowych produktów firmy. GIAP ma m.in. monopol w Polsce w zakresie modułów do zarządzania rejestrem BDOT10k [Baza Danych Obiektów Topograficznych – red.] dla województw. Inwestujemy również w nowe produkty – system do obsługi procesów i inwentaryzacji zieleni miejskiej, który od początku będzie dostępny w wersji wielojęzycznej, a także narzędzie AI do łatwego tworzenia geoportali. W naszą strategię wpisują się także akwizycje, ale wyłącznie te, które zapewnią synergię z oferowanymi przez nas rozwiązaniami – wskazuje Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

– W ostatnich dwóch latach chcielibyśmy przejąć dwie spółki o skali działalności zbliżonej do Designers. Rozważamy również fuzje, które mogłyby zwiększyć zasięg naszej działalności oraz poszerzyć możliwości technologiczne. Rozglądamy się i jesteśmy otwarci na propozycje z rynku – dodaje Tomasz Maćkowiak.

Dotychczas GIAP działał wyłącznie na rynku krajowym, jednak spółka rozważa także ekspansję części produktów na rynek europejski.

Zdaniem menedżera Przejęcia w IT coraz częściej budują przewagę rynkową Rynek IT w Polsce coraz wyraźniej wchodzi w etap konsolidacji wokół wyspecjalizowanych kompetencji i konkretnych grup klientów. Przejęcie Designers przez GIAP jest dobrym przykładem tego kierunku – firmy technologiczne coraz częściej wykorzystują transakcje M&A do poszerzania kompetencji, budowy kompleksowej oferty oraz wzmacniania pozycji w wybranych segmentach rynku.



Po bardzo dynamicznym okresie w latach 2021-2022 rynek M&A w sektorze IT stał się bardziej selektywny, ale aktywność inwestorów nadal utrzymuje się na niezłym poziomie. Największym zainteresowaniem cieszą się spółki posiadające własne produkty, skalowalne rozwiązania software’owe oraz silne kompetencje sektorowe, pozwalające budować długoterminowe relacje z klientami.



Co istotne, przyspieszająca adaptacja AI nie zniweczyła potencjału takich transakcji. Wraz z obniżaniem barier technologicznych rośnie znaczenie specjalizacji, dostępu do klientów oraz znajomości konkretnych procesów i potrzeb branżowych. To właśnie silna pozycja w określonych niszach rynku i bliskie relacje z klientami mogą być dziś jednym z głównych motorów kolejnych przejęć.



Rynek coraz mocniej premiuje firmy, które są w stanie dostarczać klientom całe ekosystemy usług i danych, a nie pojedyncze narzędzia czy aplikacje.

GIAP stawia na mniej nasycone segmenty rynku

Dlaczego więc grupa sprzedała spółkę Nefeni, skoro jej celem pozostaje zwiększanie skali działalności i możliwości operacyjnych?

– Rynek, na którym działamy, jest mocno podzielony na segmenty. Nefeni obsługiwała podstawowe obszary funkcjonowania samorządów – księgowość, finanse, podatki i podobne procesy. W tym segmencie potrzebny jest już duży gracz, zdolny do konsolidacji rynku, dysponujący silnym zapleczem finansowym i odpowiednią skalą działania. Osiągnęliśmy naturalną granicę wzrostu. Chcemy, bazując głównie na własnym kapitale, rozwijać segmenty mniej nasycone, które dają szansę na wzrost organiczny. Dziś koncentrujemy się przede wszystkim na istniejących jeszcze lukach cyfrowych i chcemy je zagospodarowywać – wyjaśnia Tomasz Maćkowiak.