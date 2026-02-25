Polskie spółki Skarbu Państwa chcą uczestniczyć w prywatyzacji ukraińskich firm

Dokładnie za cztery miesiące, 25–26 czerwca, w Gdańsku odbędzie się Ukraine Recovery Conference (URC). Będzie to już piąte – i pierwsze w Polsce – międzynarodowe wydarzenie tego typu poświęcone odbudowie naszego wschodniego sąsiada.

Poprzednie konferencje z tego cyklu zorganizowano w Lugano, Londynie, Berlinie oraz – w ubiegłym roku – w Rzymie. Tym razem do czterech głównych obszarów tematycznych omawianych podczas URC we włoskiej stolicy – biznesowego, ludzkiego, lokalno-regionalnego oraz unijnego – dołączy piąty: obronny. Jednym z kluczowych tematów będzie program SAFE.

Politycy i przedsiębiorcy

Głównym miejscem obrad będzie centrum konferencyjne AmberExpo, z zapleczem w postaci stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Wydarzenia towarzyszące zaplanowano w Europejskim Centrum Solidarności. Organizator – rządowy Komitet Sterujący pod przewodnictwem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego – liczy na udział około 4 tys. gości.

Swój udział zapowiedzieli już m.in. premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do Gdańska przyjadą także inni wysokiej rangi politycy i przedsiębiorcy. Stronie ukraińskiej szczególnie zależy na biznesowym wymiarze konferencji.

Warto wiedzieć Pre- i postkonferencje Planowane są również wydarzenia towarzyszące gdańskiej URC. Już w kwietniu odbędą się spotkania w Brukseli i Rzeszowie. Jesienią kolejne konferencje zaplanowano w Poznaniu oraz w Ukrainie (prawdopodobnie w Kijowie). To drugie wydarzenie będzie poświęcone przede wszystkim kwestiom samorządowym.

Inwestorzy i eksporterzy

W kwestii doboru przedstawicieli biznesu MAP od dłuższego czasu konsultuje się z organizacjami przedsiębiorców, m.in. Konfederacją Lewiatan, Business Centre Club oraz Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Zainteresowanie udziałem w konferencji zgłaszają nie tylko firmy działające już w Ukrainie – obecnie jest ich ponad 3 tys. – lecz także potencjalni eksporterzy.

Organizatorzy spodziewają się obecności przedstawicieli firm z państw Europy Zachodniej, m.in. z Włoch i Francji. W ubiegłym tygodniu, w związku z czerwcową konferencją, odbyły się także trójstronne konsultacje polsko-ukraińsko-brytyjskie. Można się również spodziewać udziału przedstawicieli USA. Jak podaje strona ukraińska, zainteresowania URC nie wyraziły dotychczas firmy z Chin.

Energetycy i bankowcy

Przed gdańską konferencją do MAP zgłaszają się polscy inwestorzy zainteresowani udziałem w ukraińskiej prywatyzacji. W takich przejęciach chcą uczestniczyć również podległe ministerstwu spółki Skarbu Państwa. W tym kontekście najczęściej wymieniany jest Orlen. Podobne plany mają spółki energetyczne oraz instytucje finansowe. Inwestycje w Ukrainie rozważa także KGHM.

Pod koniec ubiegłego roku resortowi aktywów podlegało łącznie 108 firm (37 z nich należało w całości do państwa, a kolejne 22 – w ponad połowie). 20 spośród tych podmiotów ma istotne znaczenie dla gospodarki. Do tego grona należą m.in. wspomniane już Orlen i KGHM, ale także PGE, Enea, Tauron, PGZ, JSW, PGG, Węglokoks, GPW, PKO BP i PZU.

Prywatyzacja i zobowiązania

Kijów od kilku lat poszukuje inwestorów dla pięciu kontrolowanych przez państwo banków: Oszczadbanku, PrivatBanku, Sens Banku, Ukrgasbanku oraz Ukreximbanku. Odpowiadają one łącznie za ponad połowę aktywów ukraińskiego sektora bankowego. Zgodnie z decyzją ukraińskiego rządu z października ubiegłego roku w pierwszej kolejności sprzedane mają zostać Sens Bank (w 100 proc. należący do państwa) oraz Ukrgasbank (94,9 proc.). W połowie 2025 r. były to – pod względem wartości aktywów – odpowiednio szósty i dziewiąty bank w Ukrainie. Te wartości to 189,2 mld hrywien i 153,1 mld hrywien.

Dopiero po znalezieniu inwestorów dla tych dwóch instytucji ma się rozpocząć prywatyzacja największych i najbardziej atrakcyjnych banków. PrivatBank jest liderem rynku, a Oszczadbank zajmuje drugą pozycję.

Prywatyzacja sektora bankowego ma przyciągnąć inwestorów i zasilić ukraiński budżet. Wynika również ze zobowiązań Kijowa wobec MFW w ramach Programu Rozszerzonego Funduszu (EFF). W połowie ubiegłego roku udział państwa w ukraińskim systemie bankowym – pod względem aktywów ogółem – wynosił 54,4 proc.

Jedną z prywatnych instytucji finansowych w Ukrainie jest Kredobank, który od ponad 20 lat należy do Grupy Kapitałowej PKO BP. Od 2019 r. jest w 100 proc. własnością polskiego banku.