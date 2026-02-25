Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Polskie spółki Skarbu Państwa chcą uczestniczyć w prywatyzacji ukraińskich firm
Spółki nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych chcą nie tylko inwestować w Ukrainie, ale także uczestniczyć w przejmowaniu tamtejszych przedsiębiorstw państwowych. W niedawnym spotkaniu poświęconym tym projektom wzięli udział przedstawiciele około 20 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wśród zainteresowanych są m.in. Orlen, KGHM oraz instytucje finansowe.
Jednym z gości gdańskiej edycji Ukraine Recovery Conference w czerwcu tego roku ma być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. (fot. Antonio Masiello/Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy odbędzie się Ukraine Recovery Conference w Gdańsku i jakie będą główne obszary tematyczne tego wydarzenia.
- Które spółki Skarbu Państwa chcą uczestniczyć w ukraińskiej prywatyzacji.
- Na jakim etapie jest prywatyzacja ukraińskiego sektora bankowego i które instytucje finansowe maja w pierwszej kolejności trafić w ręce nowych inwestorów.