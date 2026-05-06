235 mln zł w trzy miesiące. Polskie fundusze VC coraz śmielej inwestują za granicą
Inwestycje polskich funduszy w zagraniczne startupy wyraźnie przyspieszyły – wartość transakcji z pierwszego kwartału 2026 r. przewyższyła wyniki z niektórych poprzednich lat. Pytanie, czy to jednorazowy skok, czy zapowiedź trwałego trendu na rynku venture capital.
06.05.2026, 05:15
Polskie fundusze venture capital coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na międzynarodowym rynku inwestycji. Wciąż jednak muszą mocno pracować na swoją pozycję i zaufanie zagranicznych startupów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy 235 mln zł zainwestowane przez polskie fundusze VC w zagraniczne startupy w zaledwie jeden kwartał to początek trwałego trendu.
- W jaki sposób zmienia się rola polskich funduszy w międzynarodowych rundach finansowania i ich współpraca z zagranicznymi startupami.
- Czy specjalizacja sektorowa i rosnące doświadczenie funduszy pozwolą Polsce na trwałe zwiększenie swojej pozycji na międzynarodowym rynku VC.